Esta postal del ascenso a Punta Negra recorrió los portales del ciclismo en distintos países. Las filmaciones que llegaron, mediante Eurosport, a 180 naciones transmitieron la pasión que despierta la carrera.

Hace tres años cuando se incluyó a la Vuelta a San Juan en el calendario de la UCI (Unión Ciclista Internacional) la idea era ubicarla entre las mejores pruebas del mundo. Luego de tres ediciones y con la cuarta a tres meses de su inicio ese salto de calidad buscado se hizo realidad. La que era "la carrera de los sanjuaninos" convertida luego en "la carrera de los argentinos" copó el escenario sudcontinental y se convirtió en la más importante de Latinoamérica.



El ente madre que fiscaliza la actividad del pedal en el planeta modificó la estructura de sus calendarios y organizó toda su actividad competitiva en tres categorías. En ese barajar y dar de nuevo la Vuelta a San Juan ascendió del tercero al segundo escalón y es una de las 55 pruebas del nuevo calendario UCI Pro Series, destacando el hecho que junto al Tour de Utah (Estados Unidos) son las dos únicas de esa división que se disputarán en territorio americano.



El UCI World Tour, que incluye a las tres "grandes" de tres semanas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta de España) constará de 37 competencias, 16 en el formato de etapas y 21 competencias de un día, entre ellas las grandes clásicas europeas donde hay carreras con más de un centenar de ediciones.



El UCI Pro Series que abrirá su programa de carreras con la 38º Vuelta a San Juan (26 de enero al 2 de febrero) tiene 55 pruebas, 27 de varias etapas y 28 de una "sola sangre".



En estos dos niveles pueden competir solamente equipos profesionales. Entre ellos están los de la categoría UWT (UCI World Teams), los PCT (profesionales continentales) y los CTT (continentals team). En esta última se encuadran los cinco conjuntos sanjuaninos: SEP-San Juan, Agrupación Virgen de Fátima, Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Rawson y Puertas de Cuyo. Dentro de este ámbito la Vuelta a San Juan tendrá por un par de años la posibilidad de incorporar al pelotón a selecciones nacionales, con la intención de potenciar el desarrollo del ciclismo en países que no cuentan con equipos profesionales como Chile y Uruguay.

La Vuelta comparte categoría con los Tour a Inglaterra y Alemania.

La tercera categoría mundial de competencias es la que integran los Circuitos Continentales UCI, entre ellos el América Tour, con 14 pruebas y salvo el Tour de Colombia (2.1) que sólo permite equipos profesionales y selecciones nacionales, las otras admiten la participación de escuadras amateur.



Haber anunciado hace menos de una semana que dentro de la próxima edición de la ronda sanjuanina se desarrollará una carrera participativa denominada "Gran Fondo Sagan" no solo confirma la participación por segundo año consecutivo del eslovaco ex tricampeón del mundo en la competencia sino que en el día de descanso "rodará" con todos aquellos aficionados que quieran experimentar el ambiente de un pelotón internacional ya se han inscripto participantes de varios países vecinos y algunos europeos, suma para captar más la atención del mundo ciclista.



El primer objetivo se cumplió, con creces. El desafío ahora será mantenerse y no hay otra forma de hacerlo que superando, al menos en detalles, incluso los menores, lo realizado en el año anterior que deportiva y organizativamente fue de lo mejor.

Reconocimiento internacional

Muchas fueron las opiniones vertidas ayer sobre el nuevo calendario UCI y la posición que ocupa la Vuelta a San Juan entre las carreras de la segunda categoría mundial, la UCI Pro Series, entre ellas se destaca la del periodista español Josu Garai (foto).



El hombre que durante dos décadas fue jefe de la sección deportes del Diario Marca que ahora escribe en Eurosport y cubrió las tres ediciones internacionales, afirmó: "Muchas son la carreras centenarias y que la Vuelta a San Juan haya alcanzado este nivel en tan pocos años es algo así como una hazaña".