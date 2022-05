La vida tiene tantas vueltas que nunca se sabe dónde y cuándo pueden darse cosas inolvidables. Para Juan Guaquinchay Laciar, este profesor de Educación Física de 26 años, esas vueltas de la vida lo pusieron en la paradisíaca Marbella, en vísperas del verano europeo, para estar cara a cara con figuras estelares del fútbol mundial que ahora le darán vida a un torneo más que especial de padel. Nunca lo imaginó. Nunca lo soñó pero ahora lo está viviendo casi como un sueño. Juan, nacido en San Juan, sobrino de Marcelo Gino Laciar, viajó en 2018 a España. Fue su primera experiencia y luego regresó. Pasada la pandemia, decidió volver a Marbella y ahí cambió todo. Trabajó en colonias de verano y contactó a José Bernal, jugador profesional de padel y propietario del Club Los Granados en Marbella. Empezó entrenándolo y fue creciendo en su campo de trabajo hasta que llegó este reto que es ser parte del World Soccer Padel, donde coordinará varios aspectos pero rodeado de nombres legendarios del fútbol como Francesco Totti, Frank y Ronald de Boer, Javier Saviola, Cristian Panucci, Fernando Morientes, Mark Iuliano, entre otros.

Un momento especial que Juan no quiso dejar de compartir con su San Juan porque acá, la peleó hasta el final antes de decidir emigrar en busca de otro porvenir: "Es un momento muy lindo que compenza todo el sacrificio que uno hace cuando toma la decisión de dejar Argentina. Tuve la suerte de que José Bernal, dueño del club, me abriera las puertas y me diera la chance de trabajar en lo mío que es la Educación Física. Se dio todo rápido y es intenso ahora saber que pronto estaremos compartiendo con esos fenómenos del fútbol un torneo que es muy especial. Más no se puede pedir y solamente agradecer esta posibilidad".

Hijo de una de sus hermanas de Gino Laciar, Juan tuvo un paso por el fútbol sanjuanino como preparador físico en las divisiones menores de San Martín. Bien futbolero, no olvida sus raíces y eso no lo negocia nunca: "Se extraña San Juan siempre. Uno está viviendo en este paraíso y haciendo deporte, pero siempre hay detalles que a uno lo hacen recordar que las raíces están allá para siempre".

Padel con estrellas

Marbella organizará el primer torneo internacional de padel para estrellas del fútbol en Los Granados del 2 al 4 de junio. Por primera vez una firma, World Padel Soccer, celebrará un torneo internacional de padel con reputadas figuras del fútbol mundial, entre ellos el embajador del evento, Christian Panucci. El doble campeón de Champions, ex jugador de AC Milan, Real Madrid, Inter de Milan y Chelsea, será el abanderado de una cita que congregará a figuras contemporáneas como el eterno capitán de la Roma Francesco Totti y los hermanos Frank y Ronald de Boer. El atractivo turístico de Marbella atraerá a doce parejas procedentes de Portugal, Holanda, Italia, Argentina -Javier Saviola presente-, y España, que mostrarán sus habilidades en el club de Padel Los Granados. Será el primer Pro-am entre estrellas del fútbol.