Mateo Maldonado sigue sumando experiencia en el yachting. Siendo aún un juvenil U21 en clase ILCA 7, el sanjuanino cerró un gran 2022 que incluyó dos presencias en la Copa del Mundo, en el Trofeo Princesa Sofía, Palma de Mallorca, España y en la Semana Olímpica Francesa, Hyeres, Francia. Integró la flota de Oro en el Mundial U21 en Vilamoura, Portugal También un 3° lugar en el Campeonato Centro Sudamericano en Punta del Este, Uruguay, fue top ten en el Prepanamericano Santiago 2023, en Algarrobo, Chile y se coronó Campeón Argentino Sub 21 en nuestra provincia. Además cosechó tres títulos nacionales en U21, en la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata, en el Grand Prix del Litoral en Córdoba y en la Semana de Buenos Aires.

Las destacadas actuaciones deportivas desde que era Sub 19 no pasaron inadvertidas y le valieron la convocatoria a la flota argentina, entrenando con el equipo olímpico argentino siendo actualmente un sub 21, experiencia que tiene gran valía, ya que comparte experiencias con los mejores seniors de argentina.

Mateo viaja hoy miércoles a Mar del Plata para concentrarse en el trabajo del equipo olímpico nacional, que encara un ambicioso 2023. Desde el viernes 20 comienzan a entrenar en la ciudad feliz hasta el 4 de febrero, mes en el que comenzarán con las competencias del calendario 2023. La primera de ellas es la Semana Internacional del Yachting del 7 al 11 de febrero. Esta competencia, junto a el Campeonato Centro Sudamericano 2023 en Buenos Aires del 15 al 21 de febrero, serán preparatorios para el gran objetivo que es conseguir para Argentina una plazas olímpicas para París 2024.

Para ello en abril se vienen dos fechas de la Copa del Mundo, del 3 al 8 el Trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca y del 24 al 29, la Semana Olímpica Francesa, dos fechas en la que Mateo ya tiene la experiencia del 2022. Pero las más importantes son las que reparten plazas olímpicas y la primera de ellas es en agosto, con el Campeonato Mundial Senior, en La Haya, Países Bajos, del 21 al 26 de agosto y en el inicio del 2024, el Campeonato Mundial Senior en Adelaide, Australia, del 9 al 14 de enero.

Otra cita importante para el sanjuanino es el Mundial U21 en el mes de Octubre en Marruecos, aún sin fecha precisa de realización de la competencia. En todas las competencias mencionadas, el sanjuanino debe ganarse la plaza entre el equipo argentino para estar presente, por ello la importancia del entrenamiento previo y de comenzar el año de la mejor manera posible.

