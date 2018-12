"El éxito de la lucha es la unidad", reza el slogan que identifica al SEP-San Juan. Ayer, sus ciclistas y el grupo de auxilios que conforman la familia de los "bichos verdes", festejaron unidos.

Lo que reza la frase que identifica al Sindicato Empleados Públicos se hizo carne ayer en los integrantes de su equipo que funcionaron como un bloque sólido. "El éxito de la lucha es la unidad", es el slogan que se reitera en cada publicidad y en cada publicación que emana de la entidad gremial que tiene su sede en calle Salta, entre Ignacio de la Roza y Mitre.



Luego de la demostración de jerarquía de Juan Pablo Dotti en la contrarreloj lo que restaba hacer para ganar la carrera, era apuntalar a su líder. Mantenerlo siempre bien cuidado, resguardado en el fondo de la escalera que armaron los "bichos verdes" para controlar la carrera.



El mismo Dotti, explicó que él está pasando por un buen momento físico y anímico, pero que nada podría haber logrado sin la ayuda de su equipo. "Como dije el sábado, estamos haciendo una gran tarea de preparación. Todos. A mi me tocó ganar hoy y pelear en la Chepes y la Vuelta al Valle, pero cualquiera está en condiciones de lograr victorias", explicó.



Sobre la carrera en sí, especialmente la última etapa, el bolivarense, confió que "debíamos estar muy concentrados y no enloquecernos a salir a buscar cualquier corte. Siempre estuvimos muy seguros de nuestra tarea y conseguimos siempre tener controladas las fugas".



Después de saludarse con todos sus compañeros y recibir las felicitaciones de los ayudantes del equipo y de aficionados de Los Berros que fueron testigos ayer de como se pelea la clasificación general de la carrera; Juan Pablo, comentó que tenía la intención de ganar la etapa. "Venía muy bien y se me salió la cadena en la última curva. Me hizo una luz Reyes (el escolta) y me desesperé un poco, me acomodé y le di con todo. Si no me hubiera fallado la bicicleta, posiblemente peleaba la etapa".