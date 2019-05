En carrera. Oscar Contrera es historia viviente y vigente del patín carrera sanjuanino. El legendario patinador se prepara para representar Argentina en los mundiales de Barcelona.

Viejo es el viento y aún sigue soplando. Frase de cabecera de un tal Roberto "Mano de Piedra" Durán que siguió desafiando calendarios para mostrar su categoría. Lo hizo, lo demostró y en San Juan la réplica tiene nombre y apellido en el ya legendario patinador Oscar Contrera. Un prócer del patinaje nacional que a sus 59 años ratificó más que nunca la vigencia de los apasionados, ganándose un lugar en los Roller Games que se disputarán en julio en Barcelona, España. Le tocó certificar su clasificación en la Villa Carlos Paz, en Córdoba, metiendo el primer lugar en la categoría Master D de la Liga Nacional de Patín Carrera, pero además casi pisando las seis décadas, fue tercero en la General. No es poco, tal vez una exigencia para los elegidos porque Contrera metió los 42 Kilómetros del maratón en 1 hora y 18 minutos, ratificando lo que ya se veía venir y metiendo su nombre entre los sanjuaninos presentes en España junto a los seleccionados de hockey sobre patines Mayores, Sub 20 y Femenino. Cruzar el océano no es barato y Contrera sabe que todo será a pulmón. Su diario de viaje empezará el 2 de julio próximo cuando viaje a Barcelona para esperar en suelo español el maratón del domingo 14 que cerrará la edición de los Roller Games que engloban a 11 disciplinas dentro de todo el espectro del patinaje en el mundo.

Un sueño hecho realidad que Oscar quiere disfrutar: "Es una caricia al alma. Un privilegio que se me da a esta altura de mi carrera, pisando ya los 60 años. Uno siempre se entusiasma, se plantea metas y lo mejor de todo es que la vida me está permitiendo lograr esas metas. Más, no puedo pedir. Quiero disfrutar todo esto que me está pasando que es diferente a todo lo demás que ya pasé. Ya en Córdoba, el domingo pasado, empecé a recibir el respaldo de todo el ambiente. Sentir que "el viejo" se iba a los mundiales fue algo muy profundo. Así que solo tengo palabras de agradecimiento con todos. Los compañeros, los rivales, la familia, los amigos. Todos aportaron para que se concrete. Así que ahora, llegó el momento de prepararse como siempre y como nunca a la vez para ir a dejar todo".

"Es un mimo que no me lo esperaba porque a esta edad uno piensa que ya hizo casi todo". OSCAR CONTRERA - Patinador Sanjuaninos

Se viene el viaje y no es sencillo afrontarlo pero Oscar no se frena. Los casi 100 mil pesos que demandará pasajes, estadía, materiales y demás no son obstáculo por ahora. Hay que ir y la fecha para viajar es el 2 de julio: "Es complejo afrontar todo esto. La Confederación Argentina mandó ya la designación oficial pero sin presupuesto para el viaje. Así que lo vamos a afrontar nosotros nomás. De todas formas, la Secretaría de Deportes de la provincia siempre ha estado al lado mío y de la Fundación, colaborando con lo que necesitamos".



Sabiendo que por delante tendrá casi un mes para terminar de ponerse a punto, Contrera ya tiene definido el plan de trabajo bajo la supervisión de su hijo, Luis, quien está a un paso de ser profesor de Educación física: "Uno ama el deporte y mi cuerpo tiene memoria propia. Afinar detalles no costará tanto pero el plan incluye todos los días patinar, con semanas alternadas con pasadas especiales para lograr ese fondo físico que nos permita afrontar esa hora y monedas que exige el maratón de 42K. Vamos a ir subiendo día a día hasta llegar a lo que necesitamos, además de probar elementos como las ruedas para ver su comportamiento en distintas variantes".





37 Serían los deportistas sanjuaninos en Barcelona entre hockey y patín. Se podría agregar Fernanda Illanes si clasifica este fin de semana en el Selectivo de Rosario.

El Cruce de Los Andes, planificado

Oscar Contrera ya hizo historia en el patín carrera. Poseedor de tres cruces desde Chile a San Juan, ahora el patinador sanjuanino está terminando de afinar los detalles de lo que sería el cuarto cruce de Los Andes que se realizará en el mes de noviembre próximo. Un sueño que coronaría toda una vida dedicada al patín que terminó corporizándose en la Fundación que lleva su nombre y que tiene competidores que son parte del calendario nacional.



"La idea fue armarlo para este verano que pasó pero una caída me terminó frustrando los planes. Ahora, el objetivo es hacerlo en noviembre. Está todo planificado, medido, considerado. Faltan detalles pero es algo que se podrá concretar", contó entusiasmado.

El sueño de Fernanda sigue firme

Fernanda Illanes es una piba calladita pero movediza. Siempre metida en lo suyo: el patín carrera. En el 2017 estuvo en el seleccionado argentino de la especialidad que participó en la primera edición de los Rollers Games. Fue en la ciudad de Nanjing, en China, hasta donde Fernanda llegó con sus ilusiones a cuestas. Luego de superar una primera ronda que hasta se hizo complicada, después no le alcanzó para clasificar a las instancias definitorias en la dos categorías en las que participó.



Pero para Fernanda todo fue una experiencia fenomenal. Tras su regreso de China, la pocitana se puso a trabajar y entrenar más que nunca. Se propuso estar en los Rollers Games de Barcelona. Y está cerca. Sólo tendrá que esforzarse al máximo este fin de semana. El destino dirá.