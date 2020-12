Arsenal logró un agónico empate y rescató un punto ante Boca en La Bombonera en la primera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. Diego González abrió el marcador para el Xeneize y Facundo Pons estableció la igualdad sobre el final para el conjunto del Viaducto.

El equipo de Miguel Russo, que puso un equipo alternativo donde fue titular el lateral sanjuanino Emmanuel Mas, pensando en el duelo ante Racing del miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores, arrancó algo mejor el partido y quiso hacer pesar la localía. A los 30 minutos, tras un tiro libre de Agustín Obando que rebotó en la barrera, la pelota le quedó al Pulpo, que abrió el marcador y rompió un llanto por la emoción de haber vuelto a convertir tras una larga inactividad por lesión.

Para el complemento, los de Sergio Rondina levantaron el rendimiento y salieron con todo en la búsqueda del empate. El equipo del Huevo lo merecía, pero no lograba romper la defensa Xeneize, que tiró a Carlos Tevez, Edwin Cardona y a Eduardo Salvio para terminar de liquidarlo. Sin embargo, en una pelota parada a los 44 minutos, Facundo Pons llegó sólo y la punteó por encima de Agustín Rossi para establecer el empate. De esta forma, el xeneize dejó pasar una gran chance teniendo en cuenta que solo el primero se clasifica a la gran final del torneo para luchar por el título.

Fue final 1-1 y ambos sumaron un punto en la primera jornada de la Zona Campeonato. Boca deberá visitar a Racing el miércoles a las 21.30 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el domingo jugará nuevamente en Avellaneda, pero ante Independiente. Por su parte, Arsenal recibirá a Argentinos Juniors.

Emocionado



El volante Diego González volvió al gol al anotar ayer ante Arsenal y en el festejo de quebró de la emoción. Tras el encuentro, el Pulpo destacó que "se lo dedico a mi familia y a la gente de Boca que me bancó, confió en mí y me hizo volver a sentir jugador. El ex Racing estuvo parado mucho tiempo debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en septiembre de 2019.

Sin embargo, tras su llegada al conjunto de La Ribera en este último mercado de pases parece encontrar la continuidad deseada. "Cuando va pasando el tiempo y cuando estás en esta institución, sobra la confianza. Sirve para seguir sumando y agarrar ritmo, para estar a disposición del técnico. Uno sabe que Boca exige el máximo todo el tiempo y por eso uno nunca se puede relajar. Hay que darlo todo en los entrenamientos y en los partidos que te tocan afrontar", explicó el volante que dio 39 pases precisos.

EL DÍA DEL HINCHA XENEIZE

El saludo especial del Apache



Carlos Tevez, futbolista símbolo de Boca, felicitó a los hinchas "xeneizes" en su día, a través de un video que publicó en sus redes sociales: "¡Feliz día, bosteros!". El "Apache", expresó: "Quiero mandarle un fuerte abrazo a la mejor hinchada del mundo". "Bosteros disfruten este día, saben que los quiero mucho, gracias por hacerme tan feliz. Un abrazo para todos y un saludo grande", dijo Tevez frente a la cámara de su celular en este 12 del 12, el Día del Hincha de Boca, junto al hashtag #12DBOCA y emojis de corazones azules y amarillos. Más temprano, Tevez presentó la nueva camiseta conmemorativa a la Copa Intercontinental que Boca le ganó al Real Madrid en el 2000, en Japón.