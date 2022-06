Hace rato que no se cruzan mano a mano y hoy será día de Superclásico en Iglesia. Es que San Lorenzo y San Martín definirán desde las 15 al campeón del Torneo Apertura de la Liga Iglesiana con la chance de ganarse el primero de los dos cupos al próximo Torneo Regional Amateur de AFA y con el plus de ser, en este primer semestre, el mejor de todos al pie de la cordillera. La gran final será a partir de las 15 en el estadio Azulgrana del Barrio América, en el corazón de Rodeo, con todos los ingredientes que se necesitan para hacerla imperdible. San Lorenzo hace 4 años que no puede ser campeón. Su última conquista fue en 2018 cuando venció a San Martín en la serie decisiva, ganando en la ida 1-0 y empatando 2-2 en la revancha. Para San Martín, la sequía de títulos es más larga porque desde 2016 que no festeja un campeonato y hoy quiere ganarlo.

Será el cierre del primer tramo de la temporada en Iglesia y su presidente, Hugo Paredes, anunció el futuro inmediato del fútbol de la Liga Iglesiana: "Vamos a tener un receso hasta el 3 de agosto próximo cuando volvamos con Inferiores y el Torneo Femenino. En septiembre largamos en Primera masculino, con la idea de tener a fin de año al otro clasificado al Regional Amateur, recordando que los subcampeones de este Apertura y del próximo certamen serán representantes a la Copa de Campeones".

En julio, la Liga festejará su 71 aniversario y los actos pasarán por las obras y en eso insistió Paredes: "Tenemos planificado poner ya en marcha el gimnasio propio en la sede de la Liga y además, inaugurar la cancha de sintético en Pismanta de Las Flores como obras principales. Además, tenemos el avance de todas las obras que cada club encaró en este año y que ya están en el tramo final para orgullo de todos".