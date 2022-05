No terminó bien para Facundo Della Motta la 5ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Termas de Río Hondo. Luego de una buena clasificación y una muy buena serie, ostentaba el puesto 12º, el mejor lugar de largada en la final en lo que va de la temporada, y al cerrar la primera vuelta, recibe un golpe de atrás que lo deja en trompo en el ingreso a la recta principal.

Luego de esta maniobra que perjudicó al sanjuanino, volvió a pista en el último lugar y remontando varios puestos, ocupó finalmente el puesto 37º, dejando la carrera a 5 vueltas del final por un problema mecánico. La competencia fue ganada por Santiago Mangoni (Chevrolet), escoltado por Christian Ledesma (Chevrolet), y Matías Rossi (Toyota)

Con la Dodge #44 del A&P Competición, el piloto sanjuanino fue visiblemente perjudicado: “Clasifiqué muy bien -por muy poca diferencia no quedé entre los 15 mejores-: en la serie de hoy gané posiciones y logré un P4 como para encarar la final ilusionado. Lamentablemente duró muy poco. Largué muy bien pero Marcos Landa me pegó de atrás y me dejó afuera… volví a pista en el fondo del pelotón con la suerte jugada. Remonté con buen ritmo todo lo que pude hasta que un problema en los frenos -creo que temperatura- faltando poco menos de tres vueltas quedé afuera y en la leca. Una lástima”, comentó Facundo luego de finalizar la competencia. El piloto uruguayo que le ocasionó el perjuicio, solo fue apercibido por los comisarios deportivos.

"Volvimos a estar en un plano muy competitivo, mejoramos la performance en la serie pero quedamos otra vez en el debe de un resultado final que corrobore todo el trabajo que hace le equipo. Está sí la tranquilidad de saber que el rendimiento es muy bueno. Falta ese resultado que nos de las tranquilidad”, sentencio el representante sanjuanino en el TC.

"Es rara la sensación cuando venís haciendo un buen fin de semana, cuando ratificás el mismo domingo que estás para estar adelante. Junto al equipo vamos encontrando el camino, seguiremos trabajando para Rafaela”, dijo finalmente Facundo esperando la próxima fecha del 28 y 29 de Mayo.