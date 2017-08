Este fin de semana se desarrolló, en el Hípico del Jockey Club San Juan, el Torneo Aniversario con público de todo Cuyo. Fue una competencia decisiva ya que de este evento se obtuvieron los campeones y subcampeones regionales de categorías que comenzaron a partir de 7 años en adelante.



Los jinetes saltaron desde 0,50 y hasta 1.40 metros en un fin de semana en el que acompañó el sol y el buen clima.



En total hubo 200 binomios que participaron de la competencia durante el sábado y domingo. Entre los competidores, unos 80 fueron locales y el resto llegó de distintos clubes de Villa Mercedes, San Luis y de San Rafael de Mendoza.



Los participantes del torneo buscaron un lugar en el Torneo Valla Uno y en el Federal que será en San Juan el 13, 14 y 15 de octubre.



Los campeones y subcampeones junto a su caballo son los mencionados a continuación:



GABRIELLE ROBINSON con Katrina/ MALENA FIRMANI con Katrina

LOLA CHIABRETO CON ATHOS RG/ GABRIELLE ROBINSON CON KATRINA

SOL JADUR CON LP FAUSTINO/ VALENTINA FIRMANI CON LARAMY Z

AGOSTINA MANONI CON AM DAG TIME/ ANDREA VILA CON TATABRA VELOZ

BERNARDO SANCHEZ CON MANOLO/ JOAQUIN RIERA CON LV PETRUS



ANDREA VILA CON TATABRA VELOS / HUMBERTO ROMBOLA CON SOÑADORA SJ

SEBASTIAN GARCIA CON ELECTRA/ FRANCISCO URTUBEY CON MISTICA NEPAL

FAUSTINO LINARES CON TINI AUGUSTO/ GUADALUPE OROZCO LV RANQUEL

ALEJANDRO DEL POZZI CON FORTIN CORAFINO/ LUIS MOLTO CON RANQUEL Z

ALDANA PERONA CON DUNCAN/ SANTIAGO GERAIGEV/ CORAL Z

MARIA ALTIERI CON TINI JANTO/ GUILIANA MASDI CON FT LUDARICO



DANIELA HERRERA CON CT CHASQUI/ DANIELA SEGADI CON GRAMA REVERSAL

LUCAS GUEVARRA CON CT CHAMACO/ BAUTISTA JALED CON TROPY FLORENCIA

EUGENIA AQUINCHAY CON PUYEHUE RG/ LUCIA BUSTOS CON TF CANDIDO

EDUARDO SEGADO CON LC CAN CAN/ JOSE MARIO TURCUMAN CON RANQUEL FUTA

LUCHAS GUEVARA CON CT CHAMACO

FACUNDO ABALOS CON DP PALIDUM/ GERMAN GIL CON PEGASUS SIMBAWE

EDUARDO SEGADO CON LC CAN CAN/ FERNANDO BUSTOS CON ABRIL Z

LEONARDO CUITIÑO CON SALUT CHANDELLE/ JERONIMO GIMENEZ CON EMI VET

JERONIMO JIMENEZ CON EFU SPURIT/ GONZALO GATTONI CON CRETINA Z

FERNANDO BUSTOS CON ABRIL Z





Los resultados obtenidos el sábado 26 :



Segunda y primera conjunta

1 - Jerónimo Giménez (Edu Spirit)

2 - Leandro Cuitiño (Sr Velvet)

3 - Maximiliano Baigorrí (Los Talas Amapola)



Amateur 1,30

1 - Fernando Bustos (Abril Z)



Amateur 0,90

1 - Luis Molto (Ranquel Z)



Children 1,00

1 - Aldana Perona (3M Duncan)

2 - Santiago Geraige (Coral Z)

3 - Lucas Guevara (Ct Fifi)



Tercera 1,00

1 - Giuliana Massi (Ft Ludarico)

2 - María Altieri (Tini Janto)



Amateur 1,00

1 - Daniela Segado (Grama Reversal)

2 - Daniela Herrara (CT Chasqui)







Children 1,10

1 - Lucas Guevara (CT Chamaco)

2 - Bautista Jaled (Grama Caesa)



Tercera 1,10

1 - Marina Viccia (HJ Jamaica)

2 - Lucía Bustos (TF Cándido)

3 - Eugenia Aquinchay (Puyehue RG)



Amateur 1,10

1 - José Mario Turcumán (Ranquel Futa)

2 - Eduardo Segado (LC Can Can)



Children 1,15/1,20

1 – Lucas Guevara (CT Chamaco)



Tercera 1,15/1,20

1 - Laura Inocenti (Palm Beach Z)

2 – Germán Gil (Pegasus Simbawe)

3 – Marina Viccia (San Andrés Acadia)



Amateur 1,15/1,20

1 – Eduardo Segado (LC Can Can)



Escuela Mayor 0,80

1 - Andrea Vila (Tatabra Veloce)

2 – Mariana Karam (Pamperito)



Children 0,90

1 – Sebastián García (Electra)

2 – Matías Bertozzi (Clasic Nixon)

3 – Facundo Comperatore (Magnus Cordial Z)







Tercera 0,90

1 – Faustino Linares (Tini Augusto)

2 – Mariana Karam (Pamperito)

3 – Juan Nieva (Cooper)



Iniciados 0,50 Menor-Mayor

1 – Gabrielle Robinson (Katrina)



Iniciados 0,60 Mayor y menor

1 – Lola Chiambreto (Athos RG)

2 – Valentina Firmani (Laramy Z)



Escuela menor 0,70

1 – Sol Jadur (LP Faustino)

2 – Luz Brunetti (Tequila)

3 – Isabella Robinson (Vatt G)



Escuela mayor 0,70

1 – Agostina Manoni (Am Dag Time)

2 – María Luisa Vaquer (Nicasio)



Escuela menor 0,80

1 – José Ignacio Izuel (Kratos)

2 – Matías Bertozi (Clasic Nixon)

3 – Joaquín Riera (LV Petrus)