Lidera. Cabral, quien por la mañana trabajó, por la tarde festejó su victoria. Ahora lidera la clasificación general y se ilusionó con poder hacer una buena crono en la jornada de hoy.

A sus 29 años, Alejandro Cabral por fin se sacó las ganas. Ciclista desde siempre, tanto en los federados como en libres con el equipo Distribuidora Bonomo, el joven siempre buscó ganar una etapa en la Vuelta a San Juan de Promocionales y Master, pero eso de estar en lo alto del podio siempre se le negó. Por eso ayer, cuando vio que junto a sus compañeros de fuga llegarían al sprint decisivo sacó fuerzas de donde no tuvo y no importó el cansancio lógico del esfuerzo de ir de punta en el pelotón, tampoco el poco descanso que había tenido por haber trabajado en la mañana en Diseño y Gráfica. Cabral cantó victoria y festejó de una manera especial: "Desde un primer momento nos pusimos de acuerdo en ponernos a rodar, le metimos, no le mezquinamos nada y definimos de la mejor manera". Después de analizar la etapa, Cabral contó el significado de su victoria: "Por fin se me dio, siempre lo había buscado y siempre estaba ahí entre los clasificados pero nunca había podido ganar. Por eso es muy especial porque además tuve que trabajar esta mañana. Quienes corremos en el ciclismo libre hacemos mucho esfuerzo porque no tenemos tiempo para entrenarnos, hacemos ciclismo como hobby porque por ahí hay días que no podemos entrenar. Gracias a Dios tenemos al ciclismo libre para darnos el gustito de pedalear", contó el ganador y líder de la general de Promocionales quien para cerrar tuvo una dedicatoria para su equipo: "Agradezco a la Distribuidora Bonomo por todo el apoyo que nos dan desde siempre. Nosotros siempre nos ponemos como objetivo llegar lo más lejos posible, hoy esta victoria es para ellos, ojalá mañana en la contrarreloj podamos mantenernos".