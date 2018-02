Impactante. El Cantoni cambiará su escenografía para estar a la altura de la circunstancia del histórico evento, como ya pasó en Mar del Plata o Tecnópolis. La Copa Davis llegará a lo grande a San Juan.

El primer fin de semana de abril no será uno más en la provincia. La Copa Davis de tenis aterrizará en San Juan con la disputa del match entre Argentina y Chile y para eso, la provincia se prepara a contra reloj para estar a la altura de la circunstancia. El viernes 6 y sábado 7 serán los días de disputa del duelo válido por el Grupo 1 Americano, en donde Argentina buscará llegar nuevamente al Grupo Mundial.



Para eso el estadio "Aldo Cantoni" deberá transformarse y su parquet pasará a ser una cancha de polvo de ladrillo. Sí, aunque suene increíble, el brillo del piso del estadio cubierto se modificará para estar a la altura de la Davis. "GreenSet" es el tipo de cancha elegida y la marca es, hoy por hoy, la más importante del mundo para este tipo de eventos. Su valor ronda los 50 mil dólares, es decir cerca del millón de pesos, que en esta oportunidad serán solventados por la ITF (Federación Internacional de Tenis), según informó el secretario de Deportes, Jorge Chica.



¿Por qué la elección? Porque este tipo de cancha es especial para lugares cubiertos y ocasionales.



El Greenset es una superficie dura de acrílico, está hecho de capas de resina acrílica y sílice que se puede aplicar en bases de asfalto, hormigón o madera. El polvo de ladrillo junto a la cal, arcilla, partes de escombros y flejes llegarán en contenedores que arribarán al país en barco. Hace unos días partió desde el puerto de Barcelona y llegará a Buenos Aires entre el 21 y 22 de marzo.



Una vez en San Juan comenzará el armado, pero previo a eso el Cantoni deberá estar acondicionado con la construcción del cajón, que será ni más ni menos el molde donde, mediante un nylon que cubrirá el parquet, se coloque todo el material. Ese proceso demandará entre 8 y 9 días y lógicamente necesitará de riego. Allí, de no mediar inconvenientes, se prevé que los jugadores argentinos y chilenos estén realizando los primeros entrenamientos el lunes 2 de abril.



"Tiene una compactación específica para superficies indoor porque el hecho que sea en un lugar cubierto como lo es el Cantoni, hace que la superficie tenga que acoplarse bien. El pique y el desplazamiento de la pelota son iguales a cualquier cancha de polvo de ladrillo", explicó Rubén Bueno, presidente de la Federación Sanjuanina de Tenis.



En Argentina será la tercera vez que esta empresa española -propiedad del ex tenista Javier Sánchez Vicario- instalará sus canchas: debutó en el 2008 en Mar del Plata ante España, y la segunda fue en el 2015 en Tecnópolis para la serie ante Serbia.



A contra reloj



Si bien hace ya unos días que partieron los contenedores con los materiales de la cancha desde España, en la provincia existe cierta preocupación. Es que si bien están realizados todos los trámites en tiempo y forma, si el material llega a sufrir algún tipo de demora en las aduanas, llegarán con lo justo para el armado.

El Cantoni no sufrirá cambios

Si bien ver el coloso sanjuanino de deportes sufrirá ciertas transformaciones para pasar a tener una cancha de polvo de ladrillo que sirva para albergar la Copa Davis, el parquet no sufrirá ningún tipo de cambio. Es que en pocos días cuando comience el armado del cajón (se prevé que no supere los 30 centímetros de altura), se montará una especie de carpa o naylon gigante para cubrir todo el piso del estadio, de manera que cuando finalice el martch y se levante la superficie de polvo de ladrillo, el parquet no haya sufrido ningún tipo de inconveniente. Lo que sí se modificarán serán las tribunas y desde la organización ya planean en colocar tribunas desmontables similares a palcos en la parte inferior de las populares, es decir en las cabeceras.