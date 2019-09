Puntero. En La Bebida, Rivadavia se hizo fuerte ante Peñarol y volvió a ganar para ser líder del Verano.



Se completó la cuarta fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de fútbol, en Primera División, y este martes terminó sirviendo para que se instale un trío en la cima de las posiciones. Y es que Sportivo Rivadavia y Sportivo Del Bono igualaron la línea de Independiente Villa Obrera que había quedado transitoriamente solo en la punta este domingo. En su cancha, en La Bebida, Rivadavia no perdonó nada ante Sportivo Peñarol y con goles de Gabriel Montenegro, David Cano y Agustín Aguilar, goleó por 3-1 al Bohemio que descontó a través de Carlos Chavez.

En tanto que en la Esquina Colorada, Del Bono volvió a festejar en el clásico del barrio al vencer por 2-1 a Sportivo Desamparados que aún no pudo ganar en el certamen y está en la zona baja de las posiciones.

En tanto quedó confirmada la programación de la quinta fecha que se jugará de acuerdo al siguiente detalle:

Sábado: Colón vs Alianza (ambos públicos); Marquesado vs Árbol Verde; San Martín vs Del Bono (Hilario Sánchez).

Domingo: Unión vs Rivadavia, 9 de Julio vs Carpintería, Atenas vs Trinidad y Peñarol vs Villa Obrera (cancha a confirmar).

Miércoles 11/09: Desamparados vs Aberastain (Bicentenario a confirmar y con ambos públicos).

Así el Torneo de Verano se convertirá en el plato fuerte del fin de semana futbolero de la provincia considerando que San Martín será visitante en la Primera Nacional ante Agropecuario de Carlos Casares, mientras que Desamparados jugará como local este domingo y Sportivo Peñarol será visitante en el Torneo Federal A. Una temporada que mejoró ostensiblemente en todo sentido para la Liga Sanjuanina.