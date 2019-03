Motivarse. Desamparados ya dejó atrás la dura derrota. Ahora deberá levantarse en Tucumán y tendrá que ganar ya que todavía cuenta con una chance mínima. La última opción: saltear una instancia de la Reválida.

La dura derrota ante el último de la tabla que lo dejó casi afuera de la pelea por clasificar ya quedó en el olvido. Desamparados buscará levantar la cabeza este domingo a las 16 cuando visite en Tucumán al Club Social y Deportivo San Jorge, en lo que será la última fecha de la Segunda Fase del Federal “A”. El único objetivo será ganar, sabiendo que la chance de clasificarse es mínima, puede tener premio extra: saltear una fase de la Reválida.



Sportivo quedó complicado para avanzar ya que no depende de sí mismo para meterse en ese Pentagonal que otorgará el primer ascenso. Y es que Estudiantes de Río Cuarto (14 puntos) recibirá a Sarmiento de Resistencia (11) y el cordobés ya está clasificado, por lo que al conjunto chaqueño le alcanzará con un punto para avanzar. De darse así, la pelea por el tercer lugar (clasifica el mejor tercero de las dos zonas) estará entre San Jorge, Chaco For Ever (que visitará a Maipú, eliminado) y Desamparados, hoy todos con el mismo puntaje (8). Aunque claro, ahí dependerá de lo que suceda en la Zona A. En ese grupo todo se definirá entre Defensores de Ramallo (11), que visitará a Unión en Sunchales (eliminado) buscando ganar para clasificar; en tanto que Gimnasia de Entre Ríos chocará con Sansinena, ambos con el mismo puntaje (10), mientras que el cuarto en la pelea es Alvarado (9) que visitará a Sol de Mayo, también eliminado. Por eso, teniendo en cuenta que el mejor tercero puede salir de esa zona, a Sportivo le conviene ganar en Tucumán para evitar la Segunda Etapa de la Reválida y clasificarse directamente a la Tercera Fase. Cabe destacar que la Reválida es el camino más largo para definir el segundo ascenso y se juega a eliminación directa en cinco llaves. La segunda fase disputará su partido de ida el domingo 31 y definirá el 7 de abril, en tanto que de entrar en la Tercera las fechas son 14 y 21 de abril. Para que Desamparados saltee esa instancia deberá ganar en Tucumán y esperar que Chaco no lo haga. Por todo eso, Sportivo deberá levantar cabeza pronto y que sea con victoria.



VÍCTOR HUGO ANDRADA

“Copito”, autocrítico

Cambiará. El DT piensa variantes, hoy hará fútbol.



El DT de Desamparados Víctor Hugo Andrada expresó ayer que el objetivo continúa siendo el ascenso, pero le avisó a los jugadores que deberán revertir la imagen. “La clasificación la perdimos nosotros. Le dije a los jugadores que sigo sin entender lo que pasó. Hay formas de perder, pero de la manera que perdimos todavía no le encuentro lógica. El objetivo sigue siendo el ascenso y en caso de conseguirlo es como ganar la Champions League, por lo difícil que es este torneo”, contó el entrenador que en su ciclo en Desamparados, que ya cumplió un año, sólo cuenta con cinco derrotas. “Tenemos que ganar en Tucumán, sobre todo para mejorar la mala imagen del domingo. Después, si nos toca ir por el camino largo tendrá más mérito si ascendemos”, expresó.



Desamparados realizará una práctica de fútbol hoy a las 10 de la mañana en su estadio, mientras que el viaje hacia la provincia norteña será mañana.