Héroe. Michel García ya hizo lo suyo y junto a Décimo se unen con su gente para festejar un triunfo clave.

En la angustia, todo sirve. En la necesidad, no importa el cómo, trasciende el resultado y para Atlético Unión es lo que importa. Con un golazo de Michel García venció 1-0 a San Lorenzo de Catamarca y dejó todo en suspenso para definir el descenso en la última fecha cuando visite al ya descendido Gutiérrez de Mendoza. No le sobró nada al Azul pero regó coraje, amor propio y dignidad para sacar una ventaja merecida en ese primer tiempo en el que hizo mejor las cosas y después, cuando San Lorenzo lo apretó, se bancó todo con el corazón en la mano. Así, a lo Unión metió el triunfo que necesitaba pero la salvación está lejos y se definirá en Mendoza. En el primer tiempo, Unión apuró y manejó el partido. Abusando de centros pero con la convicción de que debía ganarlo. Pero a los 25" encontró el gol con un remate de media distancia que se generó Michel García. Ventaja y calma. En el complemento, San Lorenzo cambió de postura, arriesgó y estuvo muy cerca del empate. Primero con un remate de Gamboa que Criado sacó besando el travesaño y luego con un gol anulado a Soloaga. Pero a Unión poco le interesó. Puso el pecho, se bancó todo y terminó festejando como un título una victoria trascendental pero no definitoria en su dramática lucha por quedarse en el Federal A.

Desamparados

En la última fec ha de la Fase Campeonato, Sportivo Desamparados perdió por 3-1 en Bahía Blanca frente a Villa Mitre. Carlos Herrera (2) y Maximiliano Tunessi marcaron los goles bahienses, descontó Facundo Torres. Con esta resultado, Desamparados quedó ubicado en la sexta colocación y en la Segunda Fase se enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta que terminó ubicado en la novena posición. Los cruces con los salteños serán el 1 de abril en Salta y la revancha el domingo 8 en San Juan. Luego, si avanza, volverán a reordenarse en la tabla general.