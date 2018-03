El destino quiso que 72 días antes del Mundial, Argentina quedará desnudo de cuerpo y alma: se comió una trompada del mejor Mike Tyson. Sin su "as" en la cancha, Lionel Messi, la selección le demostró al mundo porqué no somos candidatos a ganar el título en Rusia. Sólo un necio puede imaginarse que esta albiceleste arrancará entre los tres primeros candidatos para llevarse la gloria a mitad de año en Moscú.



Con esta España no hay cinco goles de diferencia, pero también es cierto que estamos, mínimo, un par debajo de ellos. A este Brasil lo vemos lejos, pese a que no tenga a Neymar en cancha. Alemania, nuestro histórico dolor de cabeza, siempre la miramos desde un escalón por debajo y ahora esa distancia parece haber aumentado. En el segundo pelotón, ahí aparece Argentina exclusivamente por el factor LM: Lionel Messi. Sin la Pulga, Argentina podría aspirar como mucho a cuartos de final, de ahí en adelante sonaría a proeza.



Otro dato que alarma es ver cómo el equipo se "fue" luego del 3-1 español. Desapareció. Faltaron los "caudillos". No apareció nada, igual que en la salida de los vestuarios cuando hubo casi exclusivo silenzio stampa. El 15 de julio sabremos hasta dónde dolió esta piña. Hoy es un puñal que nos puso en terapia intensiva....