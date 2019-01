Se le dio. Oscar Sevilla, de actuales 42 años, logró ganar la Vuelta a San Juan en la edición pasada debido al control antidoping positivo de Gonzalo Najar. En el 2017 se había quedado en las puertas al ser segundo de Bauke Mollema.



Llegó en 2017 Oscar Sevilla a San Juan por primera vez con la categorización UCI de la Vuelta a San Juan. Estuvo muy cerca de conseguir lo máximo, aunque un brillante Bauke Mollema lo dejó segundo en la general. Lo mismo le sucedió el año pasado, en este caso relegado por Gonzalo Najar, pero el control antidoping positivo que le dio al ciclista del SEP lo catapultó a la gloria finalmente. Debió esperar varios meses para conocerse que era el ganador de la prueba. Pasó un buen tiempo como le ocurrió durante su trayectoria profesional, donde a sus 42 años se encuentra más que vigente. Su curriculum habla por sí solo: mejor joven del Tour de Francia 2001, segundo clasificado final de la Vuelta a España de ese mismo año -estuvo 12 días de líder antes de perder el liderato el último día ante Ángel Casero en la contrarreloj de Madrid-, tres veces ganador de la Vuelta a Colombia, del Clásico RCN y de la Vuelta a Antioquía, cuatro de la Vuelta al Valle del Cauca, dos de la Vuelta a Chiriquí y del Tour de Río Ganador, también, de la Vuelta a Madrid, de la Vuelta a Asturias, de la Ruta del Sur, de la Vuelta a México, de la Vuelta a Chihuahua y, entre otras, de la Reading Classic.



Su vida gira en torno al ciclismo y desde que se afincó en Colombia, para ser parte del fuerte equipo Medellin, es toda una inspiración para sus colegas más jóvenes. "Sigo en el ciclismo por pasión, porque me siento feliz dando pedales y, cuando toca, yendo al gimnasio. Sigo siendo el primero en salir a entrenar, todavía siento nervios en el estómago cuando voy a competir, lo que es una buena señal, y en mi casa me apoyan y me tratan como un rey porque cuando llego de entrenar tengo la fruta preparada", destacó en más de una oportunidad.



Tiene claro que nada es para siempre Oscar y así lo manifestó: "Aunque me encuentro bien, voy cumpliendo años y no sé cómo reaccionará el cuerpo, porque algún día me llegará el bajón, pero lo voy a dar todo. Además, ahora conozco la carrera, el calor me va muy bien y me siento como un niño que va a poder correr otra vez con los grandes", puntualizó.





DATO