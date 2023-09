Tras el 0-0 en la ida, la Conmebol anunció este viernes que el uruguayo Andrés Matonte impartirá justicia de cara a la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca.

Matonte, quien dirigió el Racing-Boca de cuartos y el Inter de Porto Alegre-River de octavos, estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Taran y Martín Soppi, mientras que Leodán González manejará el VAR.

El partido se disputará el jueves 5 de octubre, desde las 21.30, en el Allianz Park, de San Pablo. Para afrontar ese compromiso, Boca se entrenará en una cancha de césped sintético con el fin de aclimatarse al campo de juego de Palmeiras.

El ganador de esta serie jugará ante el clasificado entre Internacional de Porto Alegre y Fluminense, que igualaron 2-2 en el primer encuentro en Río de Janeiro.

La final de la Libertadores, en tanto, será el 4 de noviembre a las 17 en el estadio Maracaná.

La terna arbitral para Palmeiras vs. Boca

A: Andrés Matonte (URU)

A1: Nicolás Taran (URU)

A2: Martín Soppi (URU)

4to: Christian Ferreyra (URU)

VAR: Leodán González (URU)

AVAR: Antonio García (URU)

AVAR2: Richard Trinidad (URU)

Los antecedentes de Matonte con Boca

El uruguayo dirigió cinco veces a Boca con resultados parejos: tres victorias, una por penales, y dos derrotas, una desde los doce pasos.

-Copa Libertadores 2023 (victorias):

2-1 vs. Deportivo Pereira en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo F.

4-0 ante Monagas en la Bombonera, por la sexta fecha del Grupo F.

0 (1)-(4) 0 vs. Racing en Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final.

-Copa Libertadores 2022 (derrotas):

2-0 vs. Corinthians en Brasil, por la tercera fecha del Grupo E

0 (5)-0 (6) vs. Corinthians en La Bombonera, por la revancha de los octavos de final.

Quién es Andrés Matonte, el árbitro para Palmeiras - Boca

El nacido en Montevideo hace 35 años transita una incipiente carrera. Además de desempeñarse como juez es licenciado en Educación Física, debutó internacionalmente en 2019 y tuvo un reconocido desempeñó en los Sudamericanos Sub 17 de Perú y Sub 15 de Paraguay. En tierras charrúas sostienen que es un árbitro con una fuerte personalidad y gran lectura del juego. Asimismo, no le tiembla el pulso a la hora de sacar tarjetas.

Matonte también cuenta con experiencia en encuentros decisivos porque este año fue el encargado de impartir justicia en la Recopa Sudamericana entre Flamengo e Independiente del Valle en la que los ecuatorianos se impusieron y también arbitró la final de los playoffs de la Primera División de Uruguay entre Liverpool y Nacional.

Más allá de esto, cuenta con un antecedente polémico fuera de la cancha. Es que el año pasado fue denunciado por estafa de unos 200 mil dólares con su hermano Marcelo como principal acusado, aunque los denunciantes lo señalaron como partícipe necesario.