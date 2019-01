Jerarquía. Es lo que buscará darle el volante Román Martínez al Ciclón. Con Lanús tuvo su mejor versión y se coronó campeón junto a Jorge Almirón.



El experimentado mediocampista Román Martínez se convirtió ayer en el séptimo refuerzo de San Lorenzo, tras acordar su incorporación a préstamo por un año luego de un controvertido paso por Deportivo Morón, de la Primera B Nacional.

El futbolista de 35 años llega recomendado por el director técnico Jorge Almirón, quien lo dirigió con éxito en Lanús, y luego que San Lorenzo fracasara en las principales opciones que tenía apuntadas para cubrir la zona media del equipo.

Martínez se hizo ayer la revisión médica de rigor y firmará un contrato que, según fuentes del club "azulgrana", tendrá un sueldo bajo y un plus por rendimiento.

Martínez viene de jugar apenas cinco partidos durante el último semestre con Morón, entidad de la que se desvinculó por diferencias contractuales referidas a la cotización del dólar.

"Espero que salga todo bien para firmar", declaró el ex Lanús en rueda de prensa antes de ingresar a la Clínica Rossi.

Consultado por la desconfianza que genera su contratación, Martínez aclaró: "Me siento muy bien, el entrenador me conoce, sabe lo que puedo dar y yo creo que tengo mucho para dar".

"Pareciera que en el fútbol de hoy el jugador tiene que retirarse a los 33 años, que ya no puede jugar a los 35. Yo me siento pleno y confío mucho en mí. Lógicamente las palabras hay que dejarlas de lado y demostrar dentro de la cancha. Me siento muy confiado", completó.

Emmanuel Mas

En pausa

El regreso a San Lorenzo del defensor sanjuanino, Emmanuel Mas, actualmente en Boca, por ahora no termina de definirse. El Ciclón ofertó por la mitad del pase del lateral y aún falta el acuerdo final.