Fotos: Marcos Carrizo - DIARIO DE CUYO

Si bien falta mucho camino por recorrer en este fin de semana del GP3 de las Américas en el autódromo El Villicum, este viernes será inolvidable para Nicolás García Turesso, que con sus 16 años se convirtió en el mejor piloto sanjuanino de la jornada.

A bordo de una moto Kawasaki Ninja 400, García fue tercero en la clasificación general del primer entrenamiento (2 minutos, 16 segundos y 663 centésimas) y, posteriormente, le hizo frente al calor para registrar el segundo mejor tiempo de la categoría (2 minutos, 8 segundos y 828 centésimas).

"Estoy muy contento por el resultado obtenido, la verdad no me lo esperaba. Pero trabajé mucho desde hace un tiempo para hacer lo mejor en esta carrera tan especial por estar en mi provincia que me genera una alegría doble", dijo el pibe sanjuanino.

Además, destacó el funcionamiento de su moto y expresó que tiene las mejores expectativas para dar todo de sí mismo ante su gente durante todo el fin de semana.

Las posiciones de los sanjuaninos en el primer entrenamiento (datos oficiales)

3 - Nicolás García Turesso 2'16.663

6 - Diego Jurado 2'17.490

10 - Mauricio Quiroga 2'19.288

11 - Luis Mercado 2'20.013

15 - Carlos Morales 2'23.559

25 - Cristian Correa -

26 - Matías Soto -

27 - Juan Ignacio Rodríguez -

Los sanjuaninos en la segunda práctica

2 - Nicolás García Turesso 2'08.828

6 - Mauricio Quiroga - 2'09.945

12 - Luis Mercado - 2'13.177

14 - Diego Jurado - 2'13.626

17 - Cristian Correa - 2'17.133

18 - Carlos Morales - 2'18.280

26 - Matías Soto - 2'22.630

27 - Juan Ignacio Rodríguez -