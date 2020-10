El debut histórico en estas Eliminatorias sin público en la Bombonera a causa del coronavirus tendrá poco más para recordarse. Es que de buen juego la Argentina de Lionel Messi tuvo poco y nada. Algunas buenas intenciones y no mucho más, que igual le alcanzaron para el 1-0 gracias al penal que ejecutó el capitán albiceleste. Un arranque camino a "Catar 2022" donde quedó en evidencia la falta de creatividad de mitad de cancha en adelante y que deberá tener bastante de trabajo por parte del técnico, Lionel Scaloni. Ahora, el próximo martes, se viene un desafío superior jugando en Bolivia sobre los más de 3.000 metros de altura de temida La Paz.

El equipo careció de explosividad en gran parte del encuentro. No tuvo ese cambio de ritmo necesario para tomar desacomodado al rival, más aún si se trata de un equipo parado por Gustavo Alfaro, muy apegado al pragmatismo táctico. Si a eso le sumamos que no hubo nexo entre la zona de volantes y la ofensiva, el equipo navegó en un mal no flamante: la intrascendencia de los toques, que casi siempre derivaban en un pelotazo de Armani al cielo de la Bombonera. Eso lo pudo quebrar solo por momentos Ocampos, pero le faltó conexión con el resto. Acaso, el déficit en la generación de Paredes y De Paul fue notorio. Así, tanto Messi como Martínez debieron bajar más de 30 metros para buscar el balón. Si bien conseguían esa misión, luego debían superar una media docena de rivales y recorrer casi la mitad del campo de juego.

El quiebre del encuentro se dio justamente con un slalom de Ocampos que derivó en una torpeza inmensa del defensor Pervis Estupiñan, quien barrió pie y pelota. Eso derivó en que Messi anotara el único gol de la noche con su remate preciso a los 13" de la etapa inicial.

Un punto saliente resultó Lucas Martínez Quarta, flamante refuerzo de la Fiorentina que por algo pago más de 11 millones de dólares para llevárselo. Aunque no fue muy exigido se lo notó tiempista y sereno en la línea final del equipo. Mientras que la elección de Armani en el arco no tuvo mucho análisis pues resultó muy poco exigido.

Tampoco los cambios que implementó Scaloni repercutieron en un cambio grande.



Uruguay, en el final

En Montevideo, Uruguay comenzó con una victoria agónica 2-1 sobre Chile. Luis Suárez y Maxi Gómez, en el descuento, marcaron para el local; Alexis Sánchez marcó el empate transitoria. Mientras que en Asunción, Paraguay y Perú igualaron en dos. Angel Romero anotó los tantos guaraníes y André Carrillo lo hizo para la visita. Hoy sigue con dos juegos: Colombia-Venezuela (20.30) y Brasil-Bolivia (21.50).