Agradecido. Di Lorenzo junto a su equipo y colaboradores lograron dar el batacazo y pasar a dominar la general. Hoy buscarán el mejor cierre.

Tiene experiencia y títulos de sobra, pero la Vuelta a San Juan tiene su toque especial para José Luis Di Lorenzo, más conocido como "La Cobra". El reconocido ciclista oriundo de Buenos Aires se adueñó ayer de la etapa reina y con eso pasó a liderar la clasificación general en la categoría Master B. Todavía no está cerrado el trámite pero su maillot de líder lo deja a un paso de repetir lo que hizo en el 2017 cuando gritó campeón en San Juan. "Tengo una felicidad enorme, una gran satisfacción por lo dura que fue la etapa y las cosas me salieron bien, porque mi equipo puso garra y coraje, pusieron todo para que yo definiera", contó el ahora puntero de la general quien se refirió también a sus compañeros: "Somos un equipo chico pero que dejamos todo: Eduardo Leguizamon, Gabriel Zamudio, Carlos Giuliani y Carlos Castillo, le agradezco enormemente también a Roberto Fernández, un amigo sanjuanino que me conoce desde siempre y que me brinda todo cada vez que vengo", comentó. La "Cobra" se ilusionó en repetir la hazaña de 2017 en una tierra que para él es especial: "La etapa final será dura porque habrán muchos ataques pero tengo la enorme ilusión de poder conseguir lo que buscamos acá en San Juan que para nosotros representa mucho, por su gente y su calor, es increíble lo que se vive acá".