El boxeo vuelve al Luna Park después de ocho años, el 20 de noviembre. Marcela "La Tigresa" Acuña, quien será la gran protagonista de la velada, dejó en claro su emoción por volver a pelear en Corrientes y Bouchard. "Estoy muy emocionada, contentísima con esta vuelta al Luna Significa mucho a esta altura de mi carrera", expresó la formoseña, en una entrevista con TyC Sports, durante un evento en el hotel Principado Downtown Buenos Aires. A sus 45 años, la dueña de la Licencia N´ 1, peleará por octava vez en el el mítico estadio. "Cuando hablamos con el equipo de OR Promotions, que me invitaron a participar, no lo podía creer", afirmó. "La unificación de títulos mundiales ha sido uno de los recuerdos más importantes que tengo en el Luna Park (NdR: ante Alejandra "la Locomotora" Oliveras, en 2008). Ni que hablar la primera pelea con Jackie Nava", sentenció.



Antecedente

La última pelea de la Tigresa Acuña en el Luna Park fue el 20 de agosto de 2009. En aquella oportunidad, derrotó a la jamaquina Alicia Ashley por decisión mayoritaria (96-94, 96-95 y 95-95) y retuvo su título mundial CMB supergallo.

En tanto, el aforo para el regreso del boxeo en el Luna será de 6.000 espectadores. Los tickets, entre $1.800 y $5.000.