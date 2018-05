Según consigna el diario Globo Esporte, el médico de la Selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, visitó a Dani Alves en París y tras analizar algunos estudios complementarios concluyó que el lateral no llegará a recuperarse a tiempo para disputar la Copa del Mundo.





En un primer momento se había informado que el diagnóstico final sobre el destino del ex-Barcelona se daría dentro de tres semanas, cuando se definiera si debía o no pasar por el quirófano. Sin embargo, aunque la decisión sea no operarlo, luego deberán pasar como mínimo seis semanas más hasta que vuelva a entrenarse con normalidad.





El médico constató que Dani Alves sufrió la desinserción del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que no es lo mismo a una ruptura ligamentaria, y por eso aún contemplan la posibilidad de que no se opere. De todos modos, ante este nuevo panorama su convocatoria ya no es posible. Las alternativas que maneja Tité para el puesto son Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) y Rafinha (Bayern Munich), aunque nadie represente lo mismo que el lateral de 35 años.