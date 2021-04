Marcos Rojo, defensor de Boca, se entrenó en forma normal con el resto de sus compañeros y se descartó una lesión muscular, mientras que Gonzalo Maroni y Agustín Obando se incorporaron luego de estar cuatro días aislados por tener síntomas de Covid a pesar de dar negativo en los hisopados. El marcador izquierdo, la única incorporación de Boca en este semestre, salió el domingo pasado durante el entretiempo en la derrota de su equipo ante Unión en Santa Fe por 1 a 0, por tener una fuerte molestia en el músculo posterior de su rodilla derecha. Si bien hoy no sentía dolor, igual fue revisado por el cuerpo médico boquense, que decidió que hiciera los ejercicios regenerativos con el resto de los futbolistas que jugaron ante el "tatengue".

En tanto, los volantes Gonzalo Maroni y Agustín Obando se incorporaron al plantel e hicieron fútbol en espacios reducidos con aquellos que no estuvieron o jugaron pocos minutos ante Unión.

Ambos estuvieron los últimos cuatro días aislados por haber tenido síntomas de coronavirus, aunque sus PCR fueron negativos. Ahora se muestran como opciones para el cuerpo técnico en un plantel que tendrá que disputar por lo menos 10 partidos en treinta días. Dentro de un clima de dudas, el entrenador Miguel Russo piensa en rotar jugadores entre el encuentro del próximo sábado por la Copa de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán, y los once que jueguen en el debut de la Copa Libertadores, el miércoles 21 en La Paz ante The Strongest de Bolivia.

Tevez, ¿sin altura?

En cuanto al viaje a la altura de La Paz, en Boca no irían Carlos Tevez ni Edwin Cardona, medida que todavía no está confirmada por el cuerpo técnico. Ambos jugadores serán evaluados después de jugar ante Atlético Tucumán. Boca jugará este sábado de local contra Atlético y el miércoles 21 visitará a The Strongest desde las 19.30 en La Paz.