Si River supera a Boca en la Superfinal obtendrá su cuarta Copa Libertadores. Si el que se impone es el Xeneize, representará "la séptima" en sus vitrinas, igualando la marca de Independiente. En el umbral de la primera definición, que se disputará el sábado desde las 17 en la Bombonera, una empresa textil generó revuelo con una polémica creación.

En Mercado Libre, un comercio de Villa Carlos Paz, Córdoba, ofrece remeras de Boca con el número 7 y la inscripción "séptima", anticipándose al resultado del Superclásico. ¿Vaticinio o poderes negativos? He ahí la cuestión. La casaca cuesta 598 pesos y en la publicación advierten que hay "stock disponible" y diversidad de talles para hombres y damas.

Claro que, en el espacio de preguntas y respuestas con los potenciales compradores, se armó un verdadero debate que nada tuvo que envidiarle a las redes sociales. El tono elevado incluso generó que muchas de las consultas fueran denunciadas.

También hubo cuestionamientos por la anticipación, una actitud muy criticada en el mundo del fútbol, afecto a las cábalas. "¿Cómo podés publicar esto? Todos los Bosteros te están insultando. ¿Seguro sos hincha de River, no? Abrazo", fue otra de las preguntas. "Esto no es para mufar, somos todos del Xeneize. Una remera no va a cambiar el resultado", se defendieron los fabricantes.

"¿Con la cara de Gallardo no hay", azuzó otro fanático del Millonario. Ahí, los administradores estuvieron rápidos. Le pegaron el link donde la marca ofrece una remera en la que el Muñeco es protagonista.