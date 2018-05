La unión hace la fuerza. Todos, varones y damas Elite y Sub-23, conformaron un excelente grupo en donde reina la unión y la buena onda. En la concentración de la Albiceleste los mates, las cartas y la música son el pasatiempo de los ciclistas que hoy y mañana buscarán hacer historia en el ciclismo argentino buscando el ansiado oro en el Panamericano.





Son las 17 cuando Nicolás Tivani llega al hall del hotel Viñas del Sol en Santa Lucía. El pocitano volvía de dar una vuelta disfrutando de su regreso a su provincia. Ahí no más es Maximiliano Richeze el segundo en arribar, entre los dos se hacen chistes sobre la vestimenta y después Marcos Méndez, también llega y no escapa de las cargadas. A medida que va arribando el resto de los ciclistas de la Selección Argentina las bromas no cesan. Ese ambiente en el que reina el buen humor y el compañerismo quedó reflejado ayer en la concentración de la Albiceleste, que recibió a DIARIO DE CUYO en la jornada de descanso del Panamericano.



La cita tuvo lugar en uno de los momentos libres del seleccionado. Es que la rutina diaria arranca a las 7,30 de la mañana, ya que previo al desayuno pasan por la balanza para controlar que no hayan excesos. A las 10 salen a entrenar, a las 13 entrenan y después de la siesta llega la merienda, la tanda de masajes y desde ahí a esperar la cena a las 21, para después dormir.



En esos ratos libres los ciclistas aprovechan para sacarse la ansiedad con otras cosas y en ese sentido el mate y las cartas es lo más requerido. "Estamos muy metidos en lo que queremos pero tratamos de no hablar de ciclismo, aprovechamos para jugar a la escoba o al chinchón como para pasar el tiempo", cuenta la sanjuanina Maribel Aguirre. El técnico Omar Contreras elogia a sus dirigidos por la unión que tienen y se enorgullece contando que en el hotel donde concentraron en San Luis los felicitaron por el buen comportamiento. "Son un excelente grupo, están muy metidos en lo que quieren y respetan al pie de la letra las normas", expresa el DT. Todos señalan a Mauro Richeze como el eje de los chistes, acompañado de Nicolás Naranjo y Federico Vivas. Mientras cargan a Duilio Ramos por la extensa siesta que durmió, todos posan para la foto y se ilusionan con poder sumar algún oro en las pruebas de pelotón, con esa unión irán buscando quedar en la historia.

Dura prueba en sub-23



La única prueba de hoy será el Campeonato Panamericano de Ruta en línea para la categoría sub-23. Con un pelotón de sólo 40 ciclistas, las 9 vueltas a la Avenida serán un suplicio para quienes pierdan rueda. Por Argentina correrán: Duilio Ramos, Facundo Crisafulli, Joaquín García, José Martínez, Marcos Méndez y Federico Vivas. Se larga a las 14 (ver infografía)