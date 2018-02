La estadounidense Ariana Kukors, de 28 años, campeona del mundo en natación en 2009, acusó al exentrenador del equipo nacional de su país Sean Hutchison de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.



Según los documentos judiciales a los que tuvieron acceso los medios de comunicación locales, los agentes de la investigación se llevaron todos los dispositivos electrónicos de la casa del hombre, que podrían incluir pruebas relacionadas con la denuncia, en la que se alega que Hutchison cometió tocamientos, abusó e hizo fotos desnuda a Kukors durante años.



Kukors denunció que Hutchison usó su posición como entrenador para "tocarla" desde que tenía 13 años y abusar sexualmente de ella cuando tenía 16. "Nunca pensé que iba a compartir mi historia. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que historias como la mía son demasiado importantes para no escribirlas", destacó.