Fotos: Mariano Arias. (Enviados especiales a China)

Hay veces que se pierden las batallas. Pero, como dicen, no se pierde la guerra. Los chicos de la Sub-20 argentina habían ganado la primera batalla, pero después perdieron la segunda. De ninguna manera están afuera de nada. Al contrario, puede que la derrota en su última presentación ante España les haya dolido, pero nada puede ser definitorio. Porque jugaron un buen partido y perdieron por no “ligar” en la definición. Esto es pegar cuatro tiros en los palos. Y eso, en un partido de fuerzas parejas, es demasiado.

Ante España, los chicos argentinos adolecieron de las capacidades esenciales para controlar estratégicamente un juego. No tuvieron la serenidad necesaria para asimilar los goles del rival y cayeron presos de sus propios nervios. Es cierto, muchas veces es necesario tener suerte y eso es lo que no tuvieron éstos chicos, porque los palos se hicieron aliados del muy buen arquero español Marti Zapater (la gran figura del partido). Igual, a esa suerte hay que ayudarla y los argentinos se esforzaron en hacerlo pero no lo concretaron.

Ya les había pasado en el debut ante Italia. No ligaron al principio pero trabajaron para cambiar el cuadro. La reacción llegó en el complemento y los chicos dieron vuelta el resultado y ganaron de manera convincente. Frente a España no pasó lo mismo. No supieron asimilar aquel primer gol que dejó sin reacción al arquero Scarzo tapado y después se dejaron avasallar por un buen momento español, que metió dos goles más y casi como que dejó sin esperanzas a los albicelestes.

Es que en el complemento todo fue de Argentina y justo ahí es donde aparecieron los palos del milagro para España que, no obstante ganó y dejó en claro que tiene pasta para aspirar a la lucha por el título.

Síntesis

Argentina……..1

Franco Scarzo

Facundo Bridge

Jerónimo García

Danilo Rampulla

Ezequiel Mena (FI)

Suplentes:

Facundo Navarro

Francisco Ipiñazar

Fabricio Cioccale

Sebastián Duhalde

Alberto Conturso

DT: Eduardo Quiroga.

España………………………4

Martin Zapater

AdriaBellart

Albert Bigas

Alejandro Joseph

Roger Bars (FI)

Suplentes:

Aleix Domenech

Jordi Mendez

Pablo Majera

Luis Ricart

Xavier Arcas

DT: Seri Macia.

Goles: PT, 1m.28s. Roger Bars (E); 2m.26s. y 10m.14s. Alejandro Joseph (E). ST, 4m.15s. Alejandro Joseph (E); 23m.23s. Danilo Rampulla (A).

Estadio: Nanjing Tech University Gimnasium (Nanjing, China).

Arbitros: Joaquín Pinto y Pablo Reina (Portugal).