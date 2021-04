Sin confirmar aún el reemplazo del suspendido capitán Nicolás Pelaitay que fue expulsado en la derrota ante All Boys del domingo pasado, el plantel de San Martín completará hoy su preparación para el partido que mañana jugará desde las 15,30 ante Villa Dálmine por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. La gran novedad ya confirmada es el regreso al menos entre los convocados del volante Gonzalo Berterame, quien se desgarró en el final de la pretemporada y aún no pudo debutar en este certamen largo. No se presume que tendrá titularidad pero su presencia en la lista de viajeros ofrece otra variante dentro de un equipo que perdió identidad y después de dos derrotas consecutivas, necesita volver a sumar.



Las opciones para la plaza vacante de Pelaitay se terminarán de definir hoy en la última práctica matutina del plantel de Ferrari. Una chance concreta es la posibilidad de cerrar a Martín Rivero a la posición de doble volante central junto a Maxi González y abrirle lugar al propio Berterame por la derecha, completando el mediocampo con Pablo Ruiz por la izquierda. La otra posibilidad sería la presencia de Cristian Sánchez como volante central de salida en dupla con Maxi González, manteniendo a Rivero por la derecha y a Ruiz por la izquierda. El resto, atrás y adelante no tendría modificaciones. En el arco Juan Cozzani, la defensa con Alejandro Molina, Francisco Alvarez, Gastón Hernández y Jonás Aguirre. Y en el ataque, la dupla Juan Cruz Villagra con Ivo Constantino se mantiene.



Mientras que atiende esta agenda inmediata, desde la organización de Copa Argentina, se confirmó que el choque contra Racing por los 16vos de final será en cancha de Arsenal de Sarandí, el miércoles 14 a partir de las 21,35.



En tanto Villa Dálmine, que viene de perder con Brown de Adrogué, parece tener casi todo definido y los conducidos por Felipe De La Riva se plantarían con una estrategia 4-4-2 con Emanuel Bilbao bajo los tres palos; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero en defensa; Leandro Larrea, Laureano Tello, Ataliva Schweizer y Cristian Ojeda en la mitad de cancha; y Alejandro Gagliardi y Luciano Vásquez en la delantera.



Para San Martín es partido decisivo porque necesita frenar la sangría de puntos y recuperar el factor anímico para volver a intentar a ser el que rendía no hace mucho tiempo atrás.

Dirige Lobo Medina

Mañana -desde las 15.30- Atlético San Martín visitará al Violeta y el árbitro Luis Lobo Medina será el encargado de conducir este partido. La terna que acompañará al juez está compuesta por Pablo Acevedo como asistente 1 y Guido Ferrari como asistente 2. El cuarto árbitro será Americo Monsalvo.