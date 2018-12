Los dos tienen amplia trayectoria en los medios pero hace seis años que el noticiero los juntó y hoy son la dupla más famosa de la provincia. Marcela Podda y Gustavo Toledano son conductores del noticiero central de Telesol, de radio AM1020, de la Fiesta del Sol y también de la gala del Deportista del Año. Por eso no podían quedar afuera de la elección que realiza DIARIO DE CUYO y que es un clásico en cada cierre de ciclo.



"Con Marcela tenemos una muy buena relación de trabajo que se va fortaleciendo con el tiempo, nos hemos acoplado de la mejor manera. Con un gesto ya sabemos lo que queremos, nos entendemos muy bien. No somos grandes amigos pero sí buenos compañeros de trabajo", abrió la charla Toledano. Marcela, por su parte, reconoció que la clave para poder acoplarse fue respaldarse el uno al otro en el que era su fuerte. Es que Podda llegó al noticiero para acompañar a Gustavo que ya había impuesto un estilo particular para hacer el noticiero diferente: "Para mí fue una grata sorpresa porque nunca había trabajado con él. Cuando llegué a Telesol Gustavo era local porque estaba desde el primer día en el canal hace 20 años, yo me tenía que acomodar y opté por acoplarme a la forma que él tenía de llevar en el noticiero. Lo acompañé en su estilo de conducir y creo que eso fue clave para hoy ser lo que somos, porque eso genera un ambiente cordial de trabajo", contó Marce.



Los dos tienen una forma particular en el tratamiento de la noticia que sin dudas los llevó a ser reconocidos con el "Martín Fierro Federal" dos años consecutivos. "Es descomprimir la noticia cuando la noticia misma te lo permite y la gente lo siente. El otro día entró una señora al estudio con su hijo y se emocionó hasta las lagrimas, nos dijo que éramos sus compañeros de cada día y nos quería conocer. Por ahí uno no se da cuenta lo que generás en la gente", expresó Gustavo quien junto a su compañera también conducen cada mañana el programa "Buena gente", en el dial de AM 1020: "Hace dos años que surgió este proyecto. Gustavo no estaba muy convencido porque él solo había hecho transmisiones deportivas. Le dije que me acompañara, que me dejara marcar el ritmo al principio hasta que él se acomodara y funcionó, nos complementamos bien", sostuvo la locutora.



Y claro, no todo es color de rosas entre ambos, en algo tienen que contrastar y es en sus preferencias de colores si de fútbol se trata. Podda es fanática de River y Tole, de Boca. En la previa de la revancha de la final por la Libertadores, los dos prefirieron poner paños fríos a la caldeada final: "Dejamos de hacer apuestas en el 2015 cuando pasó lo del gas pimienta. Dijimos basta por los hechos violentos que hubo. Creo que nosotros tenemos que llevar tranquilidad, se trata de un partido de fútbol y nada más", contó Gustavo y Marcela agregó: "Cada uno es hincha de su equipo, es lindo que estén las gastadas porque es folklore, es lo lindo del fútbol".



Por último, Podda y Toledano, quienes el miércoles 21 en el salón "Palmares" serán los encargados de dar a conocer al "Deportista del Año", se tomaron su tiempo para elegir a sus preferidos.



Los elegidos por Marcela: Atletismo: M.Coria. Automovilismo: F.Della Motta. Básquet: J.Hierrezuelo. Boxeo: L.Yudica. Ciclismo: M.Aguirre. Fútbol departamental: F.Fuentes. Fútbol fem: F.Grecco. Fútbol local: G.Narvaez. Fútbol nacional: M.Gelabert. Futsal: L.Pérez. Golf: P.Gutiérrez. Hipismo: M.Turcumán. Hockey césped: A.Bugallo. Hockey patines fem: A.Flores. Hockey patines masc: D.Páez. Motociclismo: A.Ontiveros. Bicicross-MTB: G.Molina-I.Gutiérrez. Natación: R.Mulet. Rugby: J.P.Castro. Tenis: C.Madcur. Triatlón: I.Guzmán. Vóley: M.Ramos. Gran DT: F.Armoa. Equipo del año: Concepción.



Los mejores según Toledano: Atletismo: Cecilia Garcia. Automovilismo: F.Della Motta. Básquet: J.Hierrezuelo. Boxeo: L.Yudica. Ciclismo: M.Aguirre. Fútbol departamental: L.Tejada,. Fútbol fem: F.Grecco. Fútbol local: S.Prieto. Fútbol nacional: M.Gelabert. Futsal: G.Díaz. Golf: J.Marún. Hipismo: B.Jaled. Hockey cesped: A.Bugallo. Hockey patines fem: Felamini. Hockey patines masc: G.García. Motociclismo: A.Ontiveros. Bicicross-MTB: I.Gutiérrez. Natación: F.Vargas. Rugby: J.P.Castro. Tenis: M.Sansó. Triatlón: I.Guzmán. Vóley: N.Lazo. Gran DT: F.Armoa. Equipo del año: UPCN.