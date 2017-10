El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli hablará con la prensa hoy a las 19. Seguramente, no anuncie a los titulares contra Perú. De hecho, la práctica vespertina de ayer mostró tres equipos y dos esquemas diferentes. Lo central: hubo línea de cuatro, con Acuña de lateral izquierdo. Además, Darío Benedetto jugó en los tres testeos en lugar de Mauro Icardi.



Sampa probó dos veces el 4-2-3-1 y luego el 4-3-2-1. Esto fue diferente a la línea de tres de la mañana. Esto no anula la posibilidad de que Icardi arranque mañana desde las 20,30. El técnico con sus experimentos da a entender que no tiene resueltos nombres ni sistema.



El primer equipo que paró ayer por la tarde fue: Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Biglia, Banega; Di María, Messi, Gómez; Benedetto. El segundo equipo: Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Enzo Pérez, Gago; Rigoni, Messi, Di María; Benedetto. La última formación que paró: Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Gago, Biglia, Banega; Messi, Gómez; Benedetto.



Hoy también habrá jornada de trabajo en doble turno, teniendo en uno de ellos los entrenamientos de pelota parada, algo clave para que Sampaoli muestre de una buena vez el once que se perfila para mañana.