La Fiscalía de Estambul emitió una orden de arresto contra la estrella turca del club de la NBA Oklahoma City, Enes Kanter, partidario del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara atribuye el fallido golpe de Estado del 15 de julio, informó el viernes un periódico turco progubernamental.

Según el diario Sabah, Kanter, de 25 años, está acusado de "pertenencia a una organización terrorista" y de haber utilizado la aplicación de mensajería encriptada ByLock, que –según las autoridades turcas– fue la herramienta de comunicación de los golpistas.

Igualmente, se lo acusa de haber compartido contenidos que hacían apología de una "organización terrorista", en este caso el movimiento dirigido por Gülen, según la misma fuente.

La Fiscalía envió igualmente una petición al Ministerio turco de Justicia para que emitiera una "notificación roja" de Interpol contra Kanter, añadió el diario.



"No me detendrán. No se molesten. Yo mismo iré a escupir sus caras horrendas y llenas de odio", escribió Kanter en Twitter.



Kanter llegó el domingo a Estados Unidos luego de que el día anterior se le prohibiera la entrada en Rumania, después de la anulación de su pasaporte turco, algo provocado, según él, por sus fuertes críticas al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El lunes, Kanter anunció que pidió la nacionalidad estadounidense. El jugador de baloncesto es un abierto opositor de Erdogan, al que ha calificado de "dictador" y de "Hitler de nuestro siglo".