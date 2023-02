Lionel Messi le dio una entrevista al Diario Olé luego de haber roto el silencio en Urbana Play con Andy Kusnetzoff y reconoció que "es terrible haber vivido todo lo que viví, el poder decir que somos campeones del mundo... que soy campeón del mundo, es lo que busqué toda mi carrera".

Además, sostuvo: "Encima era lo que me faltaba y al mismo tiempo lo que cualquiera desea", porque "para cualquier jugador lo máximo es ganar un mundial", y "yo tuve la suerte de haber ganado todo anteriormente y era como cerrar todo". Y sentenció: "El poder terminar con un mundial y decir que 'gané todo' en mi carrera es una locura".

La Selección argentina estrenará la camiseta con las tres estrellas en los próximos amistosos y Messi aseguró que verlas bordadas encima del escudo "es algo único". Y cerró: "El haberlo conseguido, el haber cerrado de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente también" porque "fue un mes donde el argentino lo disfrutó muchísimo, lo sacamos un poquito de toda esa angustia que nos toca pasar muchas veces".

Scaloni

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección argentina, pidió públicamente por la continuidad de Lionel Scaloni al frente del conjunto nacional, en medio de semanas claves en las negociaciones del entrenador con AFA para definir la renovación de su contrato.

"Ojalá termine de firmar y siga. Aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la Selección y este grupo que viene creciendo con él. Todavía son gente joven y seguir con este proceso sería espectacular", expresó la Pulga en la entrevista con Olé, donde también se refirió al tema del comportamiento en el partido contra Países Bajos.

El próximo Mundial

“Siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al

fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, contó Leo.