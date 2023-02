Fue histórico para Argentina y después de tres meses, volvió a sacudir el ambiente del fútbol del mundo ganando todo en los Premios The Best. Messi, Scaloni, Martínez y la hinchada fueron reconocidos por el planeta fútbol y en ese escenario, sobraron emociones.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento realizado en París.

'Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio', fueron las primeras palabras de Scaloni.

'Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia', indicó el ex defensor de Newell's Old Boys y Estudiantes LP.

Scaloni, de 44 años, extendió el agradecimiento a su cuerpo técnico, 'Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Matías Mana, Martín Tocalli, Rodrigo Barrios y todos los demás, que más que colaboradores son amigos'. 'Porque primero está la alegría inmensa de haber conseguido el título mundial y después este individual, que en realidad es de todo el cuerpo técnico', remarcó.

Hinchada. Argentina dio un espectáculo aparte en el Mundial de Qatar y el reconocimiento llegó desde la FIFA con el Tula como representante.

El arquero marplatense Emiliano 'Dibu' Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino de fútbol, consideró 'un orgullo' para el país haber obtenido el premio The Best. 'Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble, sobre todo por el nivel económico que vivía el país', dijo Martínez con el trofeo en mano y visiblemente emocionado.

Argentina obtuvo el premio The Best como Mejor Hinchada y tuvo a Carlos Pascual, más conocido como 'Tula', como su representante para recibir el galardón. 'Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Desde 1974, estuve en todos los mundiales. Soy un hincha más que represento a millones de argentinos, que festejaron el campeonato del mundo', dijo 'Tula' quien subió vestido como hincha argentino, bien caracterizado.