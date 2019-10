Marea negra. Los All Blacks demostraron todo su poderío ante Irlanda al vapulearlo por 46-14 y se metieron en semis.

Antes de largar el primer Mundial de rugby en tierras asiáticas, Nueva Zelanda tenía como principal rival a su tercera corona en fila a Inglaterra. Y ayer, luego de los primeros dos cuartos de final, se armó de un lado del cuadro esta semifinal para el próximo sábado desde las 5 horas de Argentina en el Tokyo Stadium, en lo que es una auténtica "final anticipada".



El poderíos de ambos seleccionados quedó ratificado en sus partidos de cuartos de final. Los All Blacks de Steve Hansen vapulearon a Irlanda por 46-14 con tries de Aaron Smith (2), Beauden Barrett, Codie Taylor, George Bridge, Jordie Barrett y Matt Todd,



más las cuatro conversiones y un penal de Richie Mo"unga. Para Irlanda los puntos se sumaron con un try penal, un try de Robbie Henshaw y una conversión de Joey Carbery.



Fue todo muy fácil para los All Blacks quienes superaron a los británicos en todos los aspectos del juego, en velocidad, presión, aptitudes que ya a los 20 minutos de juego colocó a los oceánicos 17 a 0. En ningún tramo del desarrollo el partido fue emotivo, el triunfo de los campeones siempre fue claro.



Mientas que Inglaterra, que le ganó a Argentina por 39 a 19 en la fase de grupos,



reafirmó ayer su m con una gran tarea, con un notable Farrell, en el juego y con la eficacia a la hora de patear (8 de 8), dos wines notables como May y Watson, un sólido scrum y una defensa sin errores.



La Rosa apenas vivió un momento de inquietud al comenzar el segundo tiempo cuando los Wallabies marcaron el try y se pusieron a un punto (17-16), pero allí se reafirmó el notable rendimiento de un equipo que no comete errores y que sabe que hacer en cada acción de juego.



Será un partido de altísima exigencia física y mental. Sin dudas una expresión de lo que hoy es la elite de este deporte a nivel mundial. A disfrutarlo...



Maldición



Irlanda disputó ayer por octava ocasión en un Mundial un partido de cuartos de final y no obtuvo su ansiada primera victoria. Además, en el torneo de 1999, el Trébol quedó afuera de cuartos al perder un Repechaje ante Los Pumas. Un trauma para los británicos que buscarán superar dentro de cuatro años en "Francia 2023".

Los otros cuartos

Sudáfrica, los Springbooks, jugará hoy ante Japón (7.15 por ESPN), la gran revelación del certamen, en uno de los cuartos de final del Mundial se está desarrollando en tierra nipona.



También jugarán, desde las 4.15, el otro cotejo de cuartos de final entre Gales y Francia, en el Oita Stadium. Sudáfrica, bicampeón del mundo no quiere sorpresas ante este notable equipo de Japón que ganó el grupo y que sueña con repetir aquel histórico triunfo ante los Springbooks por 34 a 32 en el mundial de Inglaterra en 2015. Gales, vencedor del Grupo D, ante Francia, segundo del Grupo C y verdugo de Argentina. Gales ganó su grupo superando a Australia, en una muestra que los británicos son claros favoritos.