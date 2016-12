Con la presencia de varios ciclistas conocidos en estas tierras porque en algún momento de sus campañas deportivas supieron integrar equipos sanjuaninos, ayer fue presentado oficialmente el séptimo equipo continental argentino para 2017: el ESCO Agroplan-Los Cascos.



El equipo amateur de Entre Ríos se fusionó con los Cascos Naranjas (ex Matanceros) que tuvieron licencia internacional en los dos años anteriores.



Con el olímpico Walter Pérez como técnico, el nuevo conjunto que, al igual que el Italo-Mat Diogo y cuatro sanjuaninos (Agrupación Virgen de Fátima, Municipalidad de Pocito, Asociación Mardan y Municipalidad de Rawson) estrenarán su nueva condición en la Vuelta de San Juan, contará en sus filas con corredores de mucha experiencia, como son el entrerriano César Sigura (ex Palmar del Lago y Puertas de Cuyo) y el santafesino Juan Manuel Aguirre Colomé (Municipalidad de Pocito).



A ellos, que provienen de la escuadra entrerriana, al igual que Mario Sosa y Nicolás Antorena; se suman cuatro pedalistas provenientes de la formación bonaerense: Julián Gaday Orozco, Santiago Alejandro Espindola, Juan Martín Boldú; Omar Azzem y Alan Fernando Sívori.



El team manager de la escuadra será el ex-ciclista Martín ‘Pampa’ Ferrari, quien destacó el oficio de la mayoría de los integrantes. En la presentación, Walter Pérez, anunció que volverá a correr: ‘Viendo a Sigura y a Aguirre que siguen corriendo, por qué no voy a correr yo, no soy tan grande’; dijo sonriendo.



Y luego agregó: ‘Por todo eso arranqué a entrenar con todo y me propuse en 2017 volver a correr y competir en algunas carreras. Simplemente porque he visto que se dirige mejor un equipo desde arriba de una bicicleta.



Me tengo que poner en forma porque si dirigís y te quedás en el primer kilómetro no podés ver nada. Quiero estar con ellos adelante y sentir las mismas sensaciones arriba de la bicicleta. Esa es la propuesta para volver a correr y el entusiasmo de estar en un equipo nuevo’.

OTRO PROFESIONAL





Tal como se anticipó en estas páginas, el equipo de la Agrupación de Ciclistas del Partido de General San Martín había completado todos los requisitos para adquirir su licencia continental profesional.



Con el nombre Italo-Mat Dogo, la escuadra que dirigirá Eduardo Trillini que, también, debutará en la Vuelta de San Juan, contará aporte de ciclistas españoles y colombianos.



De los 10 corredores que formaron el Italomat 2016, la mitad, todos ellos master bonaerenses y especialistas en circuitos y critériums (en los que sumaron 10 victorias siendo Miguel Ángel Montes el más destacado), serán la base de la nómina continental, y a ellos se sumarán el ex juvenil local Tomas Alcacer, el ex sub23 brasileño Antonio de Matta (con 4 triunfos este año en la Copa de Sao Paulo), un hombre de experiencia como es Juan Javier Melivillo (campeón de la Doble Bragado 2015) y como refuerzos especiales se cerró trato con dos ciclistas colombianos el escalador bogotano Jaime Ramírez y el embalador boyacense Wilmer Ulloa, contratados con el objetivo de disputar las importantes pruebas por etapas con las que precisamente iniciarán temporada desde la primera semana de enero incluyendo el Giro del Sol y posteriormente La Vuelta.



La idea de Trillini es correr, también, las tradicionales Vuelta a Mendoza, Doble Bragado y la Vuelta al Uruguay, para luego, por un convenio con la Fundación de Ciclismo Benicadell de España incorporar dos ciclistas españoles Iñaki Gonzálvez y Aitor Escobar y tomar parte de algunas pruebas del calendario español y europeo.



El conjunto bonaerense tendrá como técnico a Gastón Trillini, hijo mayor de Eduardo.