De un error, se aprende. Pero que dos veces se repita ya es condena. Y eso le terminó pasando por segunda fecha consecutiva a San Martín que en Córdoba ganaba y terminaba con una racha amarga, pero en el cuarto minuto de descuento, Instituto se lo terminó empatando 1-1. Historia amargura repetida para este nuevo San Martín modelo Villalba que hace lo que tiene que hacer para sacar su ventaja pero no tiene ese final que le permita disfrutar del ansiado regreso al triunfo. Fue otra vez empate amargo para el Verdinegro que ratificó cosas del estreno del Luigi ante los jueños hasta ese infortunio del final (en aquella ocasión terminó 2-2). Cosas que tendrá que aprender rápido para no repetir ese triste final que lo condena.

En el comienzo del partido en Alta Córdoba, San Martín con nuevo esquema no pudo acomodarse en la cancha. Le costó bastante hacer pie como para pelear la posesión de la pelota y controlar la presión de este limitado Instituto que lleva ya 6 meses sin ganar como local. No hubieron muchas opciones ofensivas de los dos lados, pero el local se aproximó con un cabezazo de Huguenet por arriba del travesaño. La respuesta de San Martín fue con un remate ancho de Matias Giménez y en el cierre de esta primera etapa con un tiro libre de Ruiz que Carranza sacó al corner.

Pero el partido que si quería jugar San Martín se dio en el complemento cuando arrancó profundo, vertical y peligroso. En esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, el Verdinegro tuvo tres chances clarísimas de gol. Rescaldani, Giménez y Cosciuc casi festejan pero no acertaron en la definición. Era el momento de San Martín pero no lo pudo traducir en gol y eso, con el final que se dio, tendría su costo. Instituto no encontraba respuestas desde lo anímico ni desde lo futbolístico. El entrenador Villalba metió cambios, renovó energías y acertó con esa intención para sus dirigidos. Es que Ivo Costantino arriba fue pivot para todos y de una maniobra suya con Matias Giménez llegó el gol sanjuanino: iban 32" la buscó Matías, la luchó, cedió para Costantino y el de Lincoln giró para asistir a Giménez quien con toda la calma del mundo y del manual de los delanteros, esperó la salida de Carranza para abrir el marcador. Gol de San Martín. Ventaja merecida hasta ese momento del encuentro. Respondió con todo Instituto y Arce se lo comió definiendo por encima del travesaño. Se venía el final y San Martín podría haberlo terminado de liquidar pero otra vez perdió esa oportunidad.

Instituto fue con la vergüenza que le quedaba en la mano y generó ese último córner que terminó convirtiéndose en su salvación con el empate de Leonardo Ferreyra. Y claro San Martín volvió a repetir esa triste historia ya vista ante los jujeños en San Juan porque en la última pelota del partido dejó escapar una victoria clave.

Cayó el líder

El puntero de la Zona B, Güemes de Santiago del Estero, tropezó local local al perder ayer 2-0 con Almagro. Mientras que por la Zona A, Tigre manda tras superar 1-0 a Nueva Chicago.

El maleficio de no poder ganar



Parecía que era el día. Que esos 54 días sin poder festejar como visitante quedaban en el olvido y el paso por Córdoba se transformaba en el comienzo de una nueva etapa al menos en lo anímico. Pero San Martín se quedó con ese desahogo atragantado porque el agónico empate de Instituto dejó firme aquel 9 de mayo que hoy se ve tan lejano cuando este mismo San Martín derrotó a Almagro con un gol de Ivo Costantino. "Lo importante es generar jugadas de gol y tener siempre el protagonismo. Por momentos lo hemos logrado y nos falta poder cerrar los partidos", analizó Luigi Villalba. En tanto, de local el próximo partido será el lunes 12 ante Barracas y ahí, otra vez el Verdinegro irá a romper esa amarga racha de no saber de triunfos desde aquel ya lejano 18 de abril cuando goleó a San Telmo en Concepción. Nueve fechas sin triunfos condiciona cualquier proyecto por eso la urgencia de volver a ganar sea donde sea. Hoy está en la posición 16 de 18 equipos.