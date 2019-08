Paso a paso. El pibe tiene los pies sobre la tierra. Si bien es titular en la 2003 de Boca, sabe que debe lucharla día a día para seguir alimentando ese sueño de triunfar en el Xeneize.



Detrás de cada jugador que corre detrás de una pelota, sea de la categoría que sea, se esconde una historia de sacrificio. Historias de pura entrega con un único fin: triunfar en el fútbol. Esa historia de sacrificio vivo hoy la está atravesando Ismael Aguilera, un pibe que decidió dejar su San Martín natal para jugar en las Inferiores de Boca Juniors, ni más ni menos.

El defensor central, se formó en Atlético Alianza y a comienzos de este año le llegó la chance de probarse en el "xeneize". Fanático de Boca, decidió medir su suerte a poco más de 1.000 kilómetros de su barrio, el Pie de Palo. Dice que en la primera prueba de su categoría, la 2003, había 70 chicos de todo el país aspirando a esos pocos puestos a cubrir. Pasó la primer prueba, aprobó la segunda, jugó un tercer partido y fue citado para un nuevo examen. Después de sortear toda la prueba recibió el llamado más esperado, el que lo aprobaba como jugador de Boca y no pudo contener su emoción: "Fui con mi hermana y no lo podíamos creer. Ahí no más quería llamarle a mi familia que estaba en San Juan y que me apoyaron mucho para que yo cumpliera ese sueño. Fue un momento único", comentó el pibe de 16 años. Con la aceptación del club de Santa Lucía, el paso siguiente fue armar los bolsos y partir y ahí vino lo más complicado: dejar la tranquilidad de las calles de su San Martín natal al ritmo frenético que se vive diariamente en la Capital Federal. Como ventaja, el sanjuanino no pasó a vivir en la pensión como hacen casi todos los chicos del interior, sino que pasó a vivir junto a su hermana quien desde hace un tiempo reside en Buenos Aires. "Con mi hermana lógico que todo se hace más fácil, pero igual es muy difícil adaptarse a esa nueva vida que significa vivir lejos de tu provincia, de tus amigos, se extraña a la familia", comentó.

La rutina del sanjuanino arranca a las 5 de la mañana cuando se levanta para tomar el colectivo que lo llevará al predio de Boca. Después del entrenamiento ya al mediodía el paso siguiente es ir al colegio que el club xeneize les pone a disposición. "Por suerte llevo muy bien mis estudios, estoy en Cuarto año. La idea es esa, terminar bien la Secundaria como debe ser" comentó el chico que junto a la Selección Sanjuanina Sub 15 fue subcampeón en Córdoba.

Si bien tiene apenas 16 años, Ismael muestra una madurez notable a la hora de hablar de su presente y de su futuro. "No me vuelvo loco. Voy paso a paso. Si bien estoy en un proceso de adaptación, valoro cada segundo y trato de aprender lo máximo posible. Mi sueño es jugar en Primera pero para eso falta mucho", valoró.



"No me vuelvo loco: debo aprovechar cada segundo en Boca y aprender". ISMAEL AGUILERA Jugador de la 2003 de Boca

Alianza forma

Ismael, uno de los seis hijos que tuvo el matrimonio Aguilera en el Barrio Pie de Palo, comenzó desde la escuelita de fútbol de Alianza y así pasó a las Inferiores hasta dar el salto al "Xeneize". Se suma a Mariano Ramos, Diego Guayama y Nicolás Mallea, quienes también pasaron desde Alianza a jugar en River Plate y San Lorenzo de Almagro.