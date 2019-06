Inédito. Ningún futbolista argentino tiene su pie en la Calzada de la Fama del Maracaná. Messi, si acepta, será el primero.

Lionel Messi fue invitado oficialmente por el ente que tiene la concesión del estadio Maracaná para que las huellas de sus pies estén en la reconocida "Calzada de la Fama" solamente pisada por una reducida cantidad de figuras estelares del fútbol local e internacional, en la que no figura ni Diego Maradona.



Es que los brasileños tienen especial admiración por Messi, ya que no solamente valoran su fútbol, sino también la buena relación, "hermandad" según ellos, que se profesa con dos ídolos brasileños como Neymar y Ronaldinho, ex compañeros suyos en Barcelona.



Y todo esto se tradujo en las últimas horas en la invitación que le formularon desde el Maracaná para que deje la marca de su pie izquierdo en el molde de bronce que ya fue hollado por Pelé, Ronaldo (Luis Nazario de Lima), Kaká, Zico y el mencionado Ronaldinho.

Privilegiado



De aceptar la invitación, Messi sería el primer argentino en dejar grabado un pie en la "Calzada" que está ubicada en el gigantesco hall de entrada del Maracaná. Los otros extranjeros que están: el alemán Franz Beckenbauer, el portugués Eusebio, el uruguayo Alcides Ghiggia, uno de los verdugos de Brasil en el "Maracanazo" de 1950.