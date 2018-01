Feliz. El panameño del Trevigiani disfruta de poder completar su primera vuelta profesional y se ilusiona con seguir creciendo en el ciclismo.

Es oriundo de Panamá y de pequeño soñaba con ser mecánico de aviación, pero el destino lo llevó un día a sus 15 años a subirse a una bici. Y ese mismo destino lo trajo a San Juan para debutar en una carrera profesional 2.1. Se trata de Christofer Jurado, el panameño que representa al Trevigiani Phonix en esta Vuelta Internacional.



El joven, compañero del sanjuanino Nicolás Tivani, contó su gran emoción por compartir el pelotón durante una semana con ciclistas de la talla de Fernando Gaviria o Maximiliano Richeze entre tantos otros.



"San Juan es muy lindo, el calor es muy seco en comparación con el lugar donde vivo yo, pero la gente es muy cariñosa y eso es lindo" detalló el panameño quien también remarcó las diferencias edilicias de esta provincia con su lugar de origen.



"Esta Vuelta significa mi primera carrera grande, creo que eso me pasó factura y arranqué un poco nervioso pero con el paso de los días me fui acomodando y acá estamos dando pelea", expresó. "Es bastante bonito competir con corredores profesionales que veías en la tele y siempre añorabas correr. Es la ilusión de todo ciclista estar en una carrera World Tour con los mejores ciclistas del mundo", contó emocionado el oriundo de la ciudad de La Chorrera.



El ciclista que corre para la escuadra búlgara contó que se metió en el ciclismo "porque le nació de repente". Compitió primero para un equipo de su ciudad pero como las condiciones eran buenas rápidamente le consiguieron un equipo Junior en España y desde ese día se instaló en Europa aunque siempre corriendo con equipos amateurs hasta que este año lo fichó el continental Trevigiani: "Siempre he sido un luchador que he peleado por lo que quiero, todavía no logro estar en un equipo grande pero seguiremos trabajando para ello. Esa es mi meta", expresó quien se ilusiona con correr algún día una grande de verdad: el Tour de Francia.