En momentos donde la pandemia y la crisis pusieron las arcas de los clubes contra las cuerdas, muchos decidieron mirar hacia abajo, al ascenso argentino donde hay algunos diamantes en bruta que el fútbol de Primera mira con buenos ojos. Y uno de los observados por varios clubes es el sanjuanino Alan Cantero, la joven joyita que deslumbra en Peñarol y que tiene varias "novias" en el mercado.

Este martes se conoció que es Godoy Cruz el que fijó su mirada en Cantero. El delantero de 22 años diálogo con el programa radial mendocino Dos de Punta y reconoció que existen contactos con la dirigencia bodeguera.

"Gente del club se ha contactado conmigo. Hay posibilidades de que vaya. Me llamó el Presidente y estuvimos hablando. Espero entre hoy y mañana que me digan qué hacer", expresó y añadió: "Mi representante me dijo que el DT, Diego Martínez, vio un video mío y que le había interesado. Si se llega a dar, va a ser un salto muy grande, una oportunidad que no puedo dejar pasar".

Cantero se describió y contó: "Hay momentos que jugué de nueve de área y otros partidos donde estuve un poco más suelto. Siempre la idea es tratar de llegar al gol. Soy un jugador al que le gusta participar mucho del juego. Me gusta participar arriba, pero también abajo".

Cantero puede seguir el camino de otros sanjuaninos que dieron el salto a Primera División, como Lucas Ceballos, Emmanuel Mas o Matías Garrido, entre otros.