El regreso a la actividad del fútbol sanjuanino continúa siendo tema de debate. Ayer por la tarde se conoció un comunicado que confirmaba el regreso a la actividad en el mes de junio. Esa nota, que contaba con la firma del presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Oscar Cuevas, desató el enojo de algunos presidentes que al parecer no avalaron dicho comunicado.

"El presidente de la LSF, Oscar Antonio Cuevas, en conjunto con los árbitros de Liga Sanjuanina de Fútbol todos los afiliados de la supra citada entidad, acuerdan y manifiestan asumir el compromiso de reiniciar las prácticas y entrenamientos de todas las divisiones desde el próximo mes de junio del año en curso, con la modalidad y frecuencia de tres días por semana", señala el primer punto del apartado. La imagen de la nota, que cuenta con la firma de Cuevas, el membrete y sello de la Liga Sanjuanina de Fútbol, desató nuevamente el malestar en el seno de la Liga. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse Cuevas, sin éxito, pero sí pudo conocer que varios presidentes de los clubes se enteraron del comunicado en el grupo de Whatsapp que comparten. "No es en lo que habíamos quedado, no estábamos enterados de nada de esto", expresó uno de los presidentes que prefirió preservar su nombre. Otro de los presidentes comentó: "Me acabo de enterar por el grupo, no entiendo bien pero interpreto que no confirma el retorno", contó. Es que la nota, en otro de los apartados aclara: "La reanudación de la práctica estará sujeta al estado sanitario reinante en la provincia".

El comunicado de ayer también anuncia la reactivación del Torneo de Invierno para junio.

Es que el retorno del fútbol tuvo vaivenes desde hace dos semanas. La actividad del fútbol estaba inactiva por las disposiciones provinciales desde el 3 hasta el 17 de este mes, pero hace dos semanas los clubes afiliados a la Liga, casi en consenso, optaron por anunciar que el fútbol retornaría en el mes de agosto. La medida causó malestar en el mundillo del fútbol, pues el fútbol local es acaso el único deporte rentado y la única fuente de ingreso para cientos de futbolistas de la Primera Local. A la semana, tras una serie de reuniones entre autoridades de la Liga, la Secretaría de Deportes y capitanes de los clubes, se habló de un posible retorno para el mes de junio e incluso el viernes último los clubes volvieron a votar con la chance de retornar a los entrenamientos el mismo 17, al igual que el resto de los deportes en la provincia. La decisión de los presidentes continuó siendo la misma y esa noche se firmó una nota donde se expresaba que el viernes 28 de mayo volverían a reunirse para analizar la situación sanitaria. Algo que finalmente se adelantó según la nota que se conoció ayer y que fue la causa de un nuevo malestar entre quienes conforman la Liga.

Además, este medio también conoció que Cuevas esta vez iría de manera formal solicitando la renuncia del tesorero Gerardo Iturrieta. Hace dos semanas el mismo Iturrieta había presentado la renuncia de manera informal, y si bien hace unos días en una nueva reunión desistió de eso, esta vez el presidente de la Liga estaría analizando que la salida se realice de manera formal.