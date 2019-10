Siempre juntos. Matías Sánchez, rodeado por la familia tras llegar de Japón: mamá María y papá Yeyo, sus hermanos Nicolás y Belén, su cuñado Iván y sus sobrinos, Tiziano y Thiago.

Llegó de Japón sólo para terminar de acomodar algunas cosas y armar el bolso. El armador Matías Sánchez, tras disputar la Copa del Mundo, está de paso fugaz por San Juan antes de embarcarse en su nueva aventura, el SESC de la Superliga brasileña. Será la primera incursión fuera del país del levantador surgido en Obras, que por estos días no para de recibir elogios por su destacado paso por la Selección argentina, que a nivel individual le permitió convertirse en el mejor armador en los diferentes torneos que afrontó con la Albiceleste.



“Fue increíble. Los jóvenes, los que veníamos de la Sub21, tuvimos mucha participación y fuimos protagonistas frente a rivales consagrados”, dijo Sánchez, de 23 años y campeón del mundo en 2017. Y lo que alguna vez era sueño hoy ya no parece tan lejano: disputar unos Juegos Olímpicos. “Creo que hice un trabajo como para que Marcelo (Méndez, el DT de Argentina) al menos tenga dudas sobre los armadores para Tokio 2020. De todas maneras, para ser sincero, a estos Juegos los veo un poco difícil porque queda poco tiempo y porque delante mío tengo grandes levantadores. Pero soy el más joven de ellos y si no es ahora será en 2024”, apuntó.



En las próximas horas, Sánchez viajará a Río de Janeiro y se sumará al SESC, uno de los protagonistas de la poderosa Superliga de Brasil. Y por esas cosas del destino, el segundo partido oficial de su nuevo club será por Copa Libertadores, en San Juan y ante Obras, el mes que viene. “Es increíble que se dé esa circunstancia. Será raro, sin dudas, pero una linda experiencia a la vez, con muchos sentimientos encontrados”, dijo.



Sánchez, quien se hizo armador por una cuestión de familia (su mamá y hermano jugaron en ese rol) y por estatura (“en el vóley si no sos alto jugás de líbero o armador y yo siempre fui el más petiso de todos”, confesó) ahora en Río tendrá un intenso duelo por la titularidad con el experimentado brasileño Marlon. “Va a ser dura esa competencia, pero aspiro a jugar la mayor cantidad de partidos como titular. Somos dos armadores bajos, pero con estilos muy marcados. Marlon es más prolijo y preciso, a mí me gusta ser más impredecible y creativo”, indicó.



“La Superliga de Brasil es una de las mejores del mundo, con grandes equipos, con muy buenos jugadores y una temporada larga. Además del campeonato y la Libertadores vamos a jugar la Copa Brasil, entre otros compromisos, así que viajo con las mejores expectativas. Estoy listo para esta nueva aventura”, destacó.

"Creo que no soy consciente de todo lo que me pasa. Igual, queda mucho camino aún".

MATÍAS SÁNCHEZ - Armador

Un agradecido

La familia Sánchez está íntimamente ligada al vóley en Obras y Matías constantemente se muestra agradecido. "No sería nada sin ellos. A mis papás les debo todo, como también a mi hermano Nicolás. Él es mi ídolo y referente", dijo. Y recordó aquella Liga A2 de Obras, en la que Matías venía pidiendo paso con sólo 15 años. "El técnico era Elgueta y mi hermano le dijo que me dejaba a mí la titularidad. Me dio esa posibilidad y él apenas tenía 22 años", confesó. "Y Belén, mi hermana, siempre está. Le tocó pasar un momento difícil pero tiene un coraje increíble y está saliendo adelante", dijo.