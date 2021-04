Boca volvió a decepcionar al perder anoche con Unión por 1 a 0, en Santa Fe, por la novena fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol. El chileno Nicolás Peñailillo marcó su primer gol en el fútbol argentino para la justa victoria del "Tatengue", a los 4 minutos del segundo tiempo.

De este modo, Boca quedó en el último escalón de los que clasifican para la segunda fase del certamen local, mientras que fue superado por los de Santa Fe, que volvieron a entrar entre los cuatro primeros, al quedar terceros con 14 puntos, a 5 del líder Vélez.

Ya desde el comienzo Boca trató de imponer su protagonismo con la conducción del reaparecido colombiano Edwin Cardon, sin embargo no le fue sencillo ante el dispositivo que le opuso el rival. Por eso el juego resultó equilibrado hasta promediar el primer tiempo, siendo Unión el que generó la primera situación de peligro por medio del chileno Nicolás Peñailillo. El remate del defensor, tras una jugada iniciada en un córner, se desvió al pegar la pelota en el brazo abierto de Julio Buffarini, quien estaba dentro del área, lo que debió ser sancionado el penal correspondiente, pero así no lo entendió el árbitro Fernando Espinoza, pese al reclamo de los jugadores locales (8 min). Más tarde, cuando los "xeneizes" se iban acomodando mejor en el campo y con mayor posesión de la pelota, los "albirrojos" tuvieron su segunda oportunidad con un tiro libre ejecutado por Ezequiel Cañete, con un remate bajo y al primer palo, el derecho de Esteban Andrada, que con respondió con solvencia.

Con otra actitud, Unión arrancó el segundo período con más compromiso por el protagonismo, que pronto le brindó su premio al marcar la apertura del marcador. Luego de una buena combinación ofensiva, con algunas marcas perdidas por la defensa "auriazul", apareció Peñailillo para rematar desde cerca del área boquense, con un zurdazo bajo y violento que no pudo desviar Andrada para evitar la caída de su valla (4 min). Russo, que ya había dado ingreso a Soldano para sumar un atacante y restar un defensor con la lesión de Rojo (sobrecarga en el isquiotibial izquierdo), al inicio del complementario, respondió con la entrada de otro delantero. Mauro Zárate entró por Cardona, que evidenció que aún no está en su mejor forma física para aguantar los 90 minutos, mientras que Tevez se retrasó unos metros para tratar de ejercer la conducción del ataque. Poco le fue de utilidad porque Boca, pese a sus intenciones y algunas cargas peligrosas, como en la mayor parte del torneo volvió a decepcionar por la falta de un funcionamiento.



Negativo

A la falta de juego de Boca, ayer con la derrota se le sumó otra estadística negativa: no convertir un tanto por primera vez en este campeonato. Es que en los anteriores ocho encuentros siempre anotó al menos un gol. Incluso en su anterior derrota: 1-2 visitando a Talleres, en Córdoba. Pero ayer en Santa Fe todo le fue esquivo al equipo de Russo.

LESIÓN MUSCULAR

La lesión de Rojo que preocupa

Estudios. Le harán en las próximas horas al defensor.



En el mundo Boca prenden velas para que la molestia que sufrió Marcos Rojo no pase de una falsa alarma. Lo cierto es que ya entrados los últimos 15 minutos del primer tiempo del partido ante Unión, el defensor sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha. Si bien logró terminar la primera parte, no salió a jugar el segundo tiempo en Santa Fe y se espera que en las próximas horas se someta a estudios para confirmar el grado de la lesión. De mínima el ex Estudiantes y Manchester tendría una contractura, aunque el peligro es que haya llegado a tener una lesión muscular, que le demandaría al menos un par de semanas de recuperación. Parado como stopper en una línea de tres centrales junto a Zambrano e Izquierdos, el ex Selección Argentina sumaba minutos importantes. Es lo que necesita en estos momentos tras prácticamente no haber jugado en 2020. De hecho, antes de llegar a Boca su último partido oficial había sido el 17 de febrero del año pasado. Y la inactividad, se paga caro. En el primer día de la pretemporada en el Xeneize sufrió otra molestia, le armaron una rutina específica para mejorar su estado y de a poco va tomando ritmo. Fue titular y jugó los 90 minutos con Defensores de Belgrano por Copa Argentina, Independiente y Defensa y Justicia. Además completó otros 33 frente a Talleres y 17 con River, en estos dos últimos arrancó de suplente.