No pudo ser mejor su despedida de San Juan. Fue contundente, sin fisuras, con el juego que pretendía y que no había podido sostener por sus errores. Y fue nada menos que ante Italia, histórica potencia mundial, que viajó con todas sus figuras, desde su opuesto Ivan Zaytsev a su otra figura, Osmany Juantorena; y que a San Juan además había llegado invicto en el torneo. A las cinco caídas previas con las que llegó al partido de ayer, Argentina las dejó fuera de la cancha y entró a jugar con agresividad y efectividad, para lograr un impecable triunfo en sets corridos frente a los subcampeones olímpicos, una victoria que le permite soñar a futuro, especialmente porque su gran objetivo sigue siendo el próximo Mundial. Los dirigidos por Julio Velasco, ante un estadio Aldo Cantoni colmado nuevamente, anoche se impusieron con parciales de 25-19, 33-31 y 25-20 y lograron el primer triunfo en la Volleyball Nations League.



Hacía 4 años que la Selección argentina no podía superar a los italianos, que lideran ampliamente el historial en enfrentamientos entre sí por 22 triunfos a 8, a partir de ayer. La vez anterior que la Albiceleste había vencido al equipo europeo fue en el Mundial 2014, por lo que ayer los sanjuaninos fueron testigos de una victoria que apenas tiene un puñado de antecedentes a lo largo de la historia de choques entre ambos seleccionados.



De esta manera, los argentinos pudieron despegarse levemente del fondo de la tabla de posiciones (ahora están 14tos entre 16 equipos) y encararán el próximo weekend en Francia con un importante espaldarazo anímico.



Ayer Argentina pudo exponer todo su potencial porque logró ritmo de juego, una regularidad que se le venía negando por acumulación de errores, a veces en sus mejores momentos. Y lo hizo porque se apoyó en su bloqueo y la defensa, en la potencia de ataque de Facundo Conte, en el buen trabajo que hicieron los suplentes cada vez que ingresaron y, por supuesto, porque el equipo bajó su nivel de errores.



El primero fue quizás el mejor set de Argentina en el torneo. Sólido en recepción, bien en bloqueo y con un buen ataque, fue construyendo punto a punto. Esta vez no hubo errores no forzados que le cortaran el ritmo y no le dio chances a Italia, para ganar con un contundente 25-19.



El rival reaccionó y la dupla de Zaytsev y Juantorena lastimó al bloqueo y la defensa argentina en la segunda parte. Así, al primer tiempo técnico llegaron 8-4, para mantener a raya a los de Velasco, que con Conte como opuesto y la regularidad de Loser, buscaron acortar. Los visitantes quedaron a tiro de ganar el set (23-19), pero Argentina no bajó los brazos y acortó a 23-22. Italia se colocó set ball, pero lo salvó Tomás López y luego Martín Ramos puso al local arriba, para darle paso a una dramática definición. Tras el 31-31, sin que el rival pudiera cerrar los sets points que tuvo por errores de saque, Zaytsev dejó su ataque muy largo y luego Lisandro Zanotti lo cerró con una diagonal: 33-31.



Argentina lideró el marcador en el comienzo del tercer parcial, nuevamente con efectividad en ataque y sin cometer errores. Con Conte por un lado, Solé y López por el otro, los locales se escaparon hasta el 14-9. Italia buscó descontar, pese a sufrir por su falta de continuidad de juego; sin embargo los de Velasco llegaron al sprint arriba por 20-17. Y aunque el rival se puso a tiro gracias a Zaytsev, un bloqueo de Ramos y un punto de Zanotti dejaron al seleccionado match ball. Y fue Zanotti, tras jugar con el bloqueo europeo, que colocó el 25-20 para desatar el festejo albiceleste.

Ahora, Argentina viajará a Francia para enfrentar al local, Serbia y Corea, en la continuidad de la Volleybal Nations League.

Con todo. Maxi Cavanna ya sacó su primer tiempo para el vuelo de Sebastián Solé. El equipo jugó su mejor partido y bajó a una potencia.

Siempre Conte



12 puntos sumó Facundo Conte y volvió a ser el máximo anotador argentino. Tomás López también marcó 12 tantos ayer. Pero el artillero de la noche fue el opuesto italiano, Ivan Zaytsev, quien anotó 16 puntos.



Ofensiva



49 puntos de ataque anotó Argentina, a la vez que jugó bien en bloqueo (6 puntos). Y por primera vez en el weekend no cedió más puntos por errores que el rival: ayer fueron 16 contra 23 de los italianos.