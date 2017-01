Fútbol: pretemporada en Estados Unidos



Una pena máxima para River



River cayó anoche en la definición con tiros desde el punto penal ante San Pablo de Brasil por 8 a 7, tras igualar sin tantos al término de los 90 minutos reglamentarios y se quedó sin la final de la Florida Cup, que se lleva a cabo en los Estados Unidos, donde el conjunto argentino está realizando la pretemporada.



El ’Muñeco’ aprovechó este compromiso para darle rodaje a los suplentes y tratar de asentar el nuevo dibujo táctico: un 3-4-1-2, pero los protagonistas de anoche no pudieron controlar al San Pablo, que se adueñó del juego y convirtió al arquero Enrique Bologna en figura trascendental en el primer tiempo.



Tanto es así, que a los dos minutos el juvenil Facundo Medina convirtió una innecesaria falta dentro del área grande al derribar a Wellington Nem y cometió penal.



El disparo desde los doce pasos lo ejecutó el peruano Christian Cueva y fue contenido magistralmente por el ’Beto’ Bologna arrojándose hacia su derecha. San Pablo siguió con el control del partido y dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador pero la impericia de sus jugadores y Bologna lo impidieron.



En la parte final se desvirtuó el partido, ya que el técnico de San Pablo, el ex arquero goleador del club Rogerio Ceni, decidió realizar trece cambios, su equipo sintió esas modificaciones y perdió el control del juego.

River jugará mañana por el 3er puesto con Vasco de Gama. La final: San Pablo y Corinthians.

El partido se emparejó y River, que también tuvo varios cambios, comenzó a jugar más adelante en el campo y pasó a buscar la victoria, pero sin muchas ideas ni llegadas profundas aunque en la última llegada lo pudo ganar cuando Gonzalo ’Pity’ Martínez reventó un pelotazo en el travesaño.



Luego llegaron los penales, donde se remataron nueve disparos por equipo pero San Pablo fue más preciso, ya que convirtió ocho y sólo Wesley pateó desviado; River, por su parte, erró los remates de Gonzalo Martínez y del juvenil Matías Moya, ya que ambos fueron contenidos por el arquero Sidao.

Averiados

A falta de 20 minutos para el final, Denis Rodríguez debió abandonar la cancha tras lastimarse en solitario al tratar de presionar. Sin poder apoyar su pierna izquierda (el problema es en la rodilla), el ex Newell’s, que venía teniendo un buen partido, se retiró con lágrimas.



Sin dudas, una preocupación para Marcelo Gallardo que en esa zona de volantes busca diferentes alternativas debido al cambio de esquema y la salida de varios futbolistas.

La otra mala noticia para el Millonario es que no fue el único tocado.



Primero, Iván Alonso.



El delantero uruguayo había arrancado como titular frente a San Pablo, pero duró poco en la cancha.



Porque a los quince minutos debió pedir el cambio por una molestia en su pierna izquierda, por lo que en esta jornada le harán los estudios correspondientes.



Le dejó su lugar al habitual titular en el once inicial del equipo, Lucas Alario.



Otro que terminó averiado fue Iván Rossi, pero sería una molestia física bastante más leve que los casos anteriores mencionados.

A mediados del segundo tiempo le dejó su lugar al chico Moya, quien cumplió una actuación correcta en los 90’ aunque falló el penal clave en la definición.