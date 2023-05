River vivió una verdadera pesadilla en el Maracaná frente a Fluminense, que le ganó por 5-1 por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2023. El Millonario salió perdiendo de un trámite violento en el que el árbitro Esteban Ostojich desplegó su localismo, se quedó con diez y tomó arriesgadas decisiones tácticas Martín Demichelis. Se trata de la peor derrota en la historia de la Banda en la Libertadores. Antes, sólo había perdido por cuatro goles en dos ocasiones, pero nunca sin recibir cinco tantos: 0-4 ante San Lorenzo (1973) y Gremio (2002).

Un primer tiempo áspero, al estilo clásico de la Libertadores en Brasil, debió disputar la Banda. Al principio, era el conjunto argentino el que generaba las mejores llegadas buscando el arco de media distancia. Así fue como Fábio debió intervenir ante Lucas Beltrán y Esequiel Barco. A los 29 minutos, en la primera chance clara local, Keno metió el pase atrás para que el enchufado goleador argentino Germán Cano apareciera por izquierda y batiera a Franco Armani con un sablazo alto a su palo. Pero a los 38 también logró efectividad el Millonario, cuando Nicolás De la Cruz no dio por perdida una pelota por derecha, atropelló entrando al área y metió el pase a Beltrán para que anticipara al arquero para empatar la historia.

Pero el complemento también arrancó torcido para los argentinos. A los siete, Ganso descargó por derecha al hueco para Samuel Xavier, quien encaró a Armani y mandó el pase al área chica para que Cano solo tuviera que empujar al gol. Micho intentó meterle más ofensiva al equipo prescindiendo de Emanuel Mammana para que ingresara Pablo Solari, pero a los 22 vio una segunda amarilla polémica Leandro González Pirez y el once se quedó sin centrales, por lo que debió ingresar de apuro Robert Rojas. Lo que siguió fue una debacle: a los 30, Jhon Arias recibió de Alexsander por derecha y marcó el tercero. En el cierre, a los 41 Cano empujó el centro de un Arias que se había llevado el achique de Armani por derecha y a los 45 Arias amplió con otro remate bajo desde la derecha. Ahora, se viene el domingo el Superclásico ante Boca en Núñez por la Liga, donde manda con comodidad.

Cano, intratable

Germán Cano es la gran sensación del Fluminense y su principal arma en ataque. De hecho, fue el argentino más goleador del 2022, con 44 tantos convertidos, y el tercer máximo goleador a nivel mundial, detrás de Kylian Mbappé (56) y Erling Haaland (46). Ante River volvió a demostrar su capacidad anotando tres tantos, a los 35 años de edad.

Como plus, luego del primer tanto hizo su particular festejo: una "L" con los dedos hacia la cámara.

El gesto lo repitió en sus otros dos tantos, con los que llegó a 23 goles en 22 juegos en 2023, antes de ser reemplazado. Con ese hat-trick, se convirtió en el segundo jugador de Fluminense en marcar un triplete en Libertadores.

Pero, ¿cuál es el motivo de ese festejo? Cano siempre forma una L con sus dedos y la señala a la cámara para dedicárselo a su hijo, Lorenzo. Y pronto, podría ser también dedicado a Lionela, el nombre que le quiere poner a la hija que espera junto a Rocío Otero, aunque aún no lo tiene definido.

"Todavía no elegimos el nombre, estamos buscando. Pedimos sugerencias para elegir el nombre. No sabemos cuál... A mí me gusta Lionela, porque surgió en Qatar. Ahí nos enteramos que Rocío estaba embarazada", explicó en ESPN el goleador.