Delirio. Se terminó la final y Sportivo Los Andes consumaba su coronación como el mejor de la edición 2018 de la Copa de Clubes Campeones. Un momento único para que su gente no lo olvide jamás.







En la previa, tanto Tudcum como la Villa Mariano Moreno estaban convulsionadas. Su gente quería estar con sus equipos y no defraudaron. Haciendo esos 200 kilómetros desde Iglesia en 3 ómnibus y un centenar de movilidades particulares, los hinchas de Los Andes se dieron el gusto de llenar la parte Sur de la Platea Este del estadio Hilario Sánchez con todo el colorido blanco y negro de sus colores. Mucha familia, muchas mujeres y niños armaron una especial postal en ese sector del estadio de San Martín. No se callaron jamas y cuando se definió la historia, deliraron con sus jugadores. Las lágrimas del presidente Mauricio Díaz, ese silencio emocionado del vice Juan Rojas lo decían todo: Tudcum, su pueblo amado, era noticia. Se les infló el pecho de orgullo entendieron que el trabajo vale la pena y que los desafíos son para los valientes.



Más acá y con toda su pasión, los hinchas de Defensores tuvieron la Popular Norte para mostrar su amor por sus colores. Movieron 8 ómnibus y un centenar de movilidades para copar esa tribuna y no dejar de alentar jamas a su equipo. Dignidad absoluta luego para admitir la superioridad del campeón y reconocer con el aplauso la conquista ajena. El fútbol del interior salió ganando una vez más. Desde Iglesia, desde Chimbas, desde todos los rincones, el fútbol de tierra adentro demostró que puede y necesita reconocimiento.

Llena. La parte sur de la Platea Este fue territorio iglesiano y los hinchas de Los Andes le pusieron todo el color que se merecía la gran final de la Copa.

La premiación



Desde la Federación Sanjuanina y con la presencia de todos los presidentes de las Ligas afiliadas (Albardón, Iglesia, Jáchal, Calingasta, Sarmiento, 25 de Mayo, Santa Lucía, Caucete y Valle Fértil) se concretó una importante ceremonia que incluyó los premios al campeón y subcampeón. Pero además se reconoció el Fair Play y lo ganó Sportivo Tamberías de Calingasta que no tuvo ningún expulsado en el certamen. Además, se reconoció la trayectoria del futbolista albardonero Hugo Garín que a los 41 años disputó su 16ta. Copa de Campeones. Asimismo, hubo premios en efectivo para campeón (100 mil pesos), subcampeon (50 mil) y los perdedores de las semifinales (25 mil cada uno). En lo deportivo, Sportivo Los Andes de Tudcum se quedó con la plaza que la Federación tiene en el futuro Regional Federal Amateur 2019 según el nuevo diseño emanado desde la Asociación del Fútbol Argentino.