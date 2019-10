Euforia. Exequiel Palacios al igual que sus compañeros destacó la personalidad de un plantel que una vez más está en una final por la Copa Libertadores.

Apenas pitó el árbitro, corrieron a abrazarse. Entre abrazos de felicidad, el plantel de River Plate cantó y festejó su clasificación a la final. Otra vez un Superclásico y otra vez el festejo del lado del "Millonario". Así, casi sin voz, lo expresaron sus jugadores quienes coincidieron en que el mérito del logro es la unión del equipo y su personalidad.



"Es una alegría, satisfacción, orgullo, personalidad. Con esas palabras puedo sintetizar lo que representa este equipo. Este grupo se lo merece, nos propusimos estar en la final y lo logramos", comentó Enzo Pérez, eufórico por la clasificación. El mendocino agregó: "No fue bueno el juego, nunca nos encontramos con la pelota pero estos son partidos de 180" y nosotros conseguimos el premio", expresó y aprovechó para dedicarle el triunfo a su familia: "Esto es para ellos, se lo prometí hace poco que estuve con ellos y ahora cumplo, ahí lo tienen".



Por su parte, el arquero Franco Armani consultado sobre la situación de mayor peligro durante el encuentro, un poco en broma y un poco en serio, sostuvo que fue el rechazo de Enzo Pérez en el primer tiempo que casi la mete contra su arco: "Intentó rechazar y casi la mete. Tuve que reaccionar y por el reflejo del momento la pude sacar, esa fue la más complicada", comentó. El arquero siguió haciendo un análisis del encuentro: "Ellos con la pelota parada nos complicaron, nosotros salimos a buscar el gol y no se nos dio pero supimos aguantar y hoy estamos en la final. Este enorme grupo se lo merece por todo el sacrificio y trabajo que hicieron".



Otro que dejó en manifiesto su felicidad tras el enorme triunfo ante Boca, fue el volante Exequiel Palacios, quien le dedicó todo el mérito a sus compañeros: "Quizás desde afuera no se pudo ver el River que estamos acostumbrados pero esta era una final, los Superclásicos son una batalla campal y nosotros la peleamos a muerte. ¿Si tengo que definir al grupo? Coraje y personalidad", expresó.



A Pinola le da igual



Al ex Rosario Central Javier Pinola le preguntaron por un candidato para la final aunque no mostró preferencia por ninguno. "Son dos grandes equipos, uno copero en los últimos años como Gremio. Flamengo juega muy bien. Nosotros estamos contentos con nuestra clasificación, ahora que luchen ellos", dijo.