Cero de seis puntos en juego en los dos últimos juegos tiene su costo y pese a que el Atlético San Martín perdió terreno en el lote de los primeros, aún se mantiene en zona de Reducido de cara a la recta final de la Primera Nacional. Ese es el vaso medio lleno después de dos fechas en las que cedió algo más que seis puntos, porque perdió regularidad y en el tramo final de la temporada eso se paga caro. Pero en la visión positiva de este desenlace de temporada al que le quedan por delante 12 fechas, 36 puntos por jugar, San Martín sabe que el margen de error se redujo al mínimo si es que pretende estar en la pelea por alguno de los ascensos.

Hoy, con 37 puntos, está en la sexta posición y en Reducido a 7 puntos de la punta, con once partidos por jugar ya que quedará libre en la penúltima fecha. De esos once juegos, seis serán visitantes: Río Cuarto, Mataderos, Temperley, Almagro, Puerto Madryn y Flandria. Los otros cinco, serán en San Juan y tres de ellos mano a mano contra los que están por encima en las posiciones: All Boys, San Martín de Tucumán, San Telmo, Agropecuario y Defensores Unidos de Zárate.

El sábado, a las 13,30 San Martín visitará a Estudiantes de Río Cuarto en su primera salida de la recta final

Repasando la campaña como local, que con la caída ante Defensores de Belgrano se cortó una racha de 11 juegos sin derrotas en el Hilario Sánchez, San Martín tendrá que potenciar su localía para pelear las posiciones de arriba. Tener a Agropecuario, San Martín de Tucumán y el CADU en Concepción serán esas chances que no se pueden dejar pasar para terminar consolidando sus aspiraciones. después, San Telmo y All Boys, metidos en la pelea por la Permanencia, tendrían que entrar en el terreno de los partidos que se deben ganar si o si en San Juan. De visitante y viendo que a San Martín se le ha complicado esta faceta perdiendo partidos que parecían controlados, el repaso de lo que se viene tiene sus cuidados. Este sábado, en Río Cuarto, el recuperado Estudiantes de Iván Delfino promete ser más que duro. Luego será el momento de ir a Mataderos y cruzarse con Nueva Chicago que levantó, se metió en zona de Reducido y no dejará pasar su chance como local. Luego llegará la visita a Temperley sabiendo que el Celeste está en el límite para ingresar a pelear por algo y tampoco será anfitrión muy amigable. La salida siguiente será a José Ingenieros para jugar contra el urgido Almagro que necesita puntos para sostener la categoría pero que aspira también a la pelea por algo más en esta temporada. La penúltima salida será a Puerto Madryn para jugar con Guillermo Brown, un rival que se cayó en la tabla y que a esa altura, fecha 35, tendrá que buscar puntos para sostener la categoría como sea. Luego, en la fecha 37, San Martín verá la definición desde afuera, sabiendo que en la última salida irá a Flandria con la opción que el Canario ya esté descendido si continúa su campaña como hasta ahora. En concreto, a San Martín le quedan por disputar 33 puntos. 18 afuera de San Juan y 15 en el Pueblo Viejo. Sus números solo cierran si puede recuperar el poderío de local y la regularidad como visitante para sumar siempre. Otra receta no hay. San Martín ostenta un registro de tenencia de pelota que es envidia para el resto de la divisional, pero sin goles, todo es estéril.

COPA ARGENTINA

Argentinos, el rival para los octavos

Rival. Argentinos Juniors sacó de la Copa al campeón y ahora será el desafío para San Martín en Octavos.

Argentinos Juniors derrotó 2 a 1 con justicia a Patronato de Paraná, campeón vigente, lo destronó y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol. En los octavos de final se medirá con San Martín de San Juan, que eliminó a Vélez Sarsfield al vencerlo por penales 5 a 4 tras igualar 2 a 2 durante el tiempo reglamentario.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del torneo federal, se llevó a cabo en el estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín, y los tantos del "Bicho" de La Paternal fueron marcados por Gastón Verón y el paraguayo Gabriel Ávalos, ambos en la primera etapa; mientras que descontó Ignacio Russo, en tiempo de descuento de la parte final de un entretenido enfrentamiento.

Argentinos, uno de los animadores de la Liga Profesional, se paró mejor en el campo de juego, controló el balón, hizo valer el peso de sus individualidades y comenzó a preocupar al fondo de Patronato, de irregular andar en la Primera Nacional, que no podía controlar los embates del conjunto dirigido por Diego Milito. Sacó su ventaja, fue más y ahora se convertirá en el examinador de las ilusiones de San Martín.

Pasó Estudiantes

Estudiantes, con el sanjuanino Emmanuel Mas de titular, superó a All Boys por 1 a 0 con

gol de Mauro Méndez en cancha de Quilmes y avanzó a octavos. Ahora espera por Independiente o Central Córdoba.